Gruesome Discovery
Two Bodies Discovered in a Derelict Building in Salzburg
A spine-chilling discovery on the hot Pentecost weekend in Mozart’s city: A mystery at the witching hour has the Salzburg police on the case. Two bodies were found in a derelict building.
Following the chilling discovery, the investigation is in full swing. Was it an accident or a tragedy of despair, a natural cause of death—or even murder? Many questions remain unanswered in this spine-chilling case, straight out of a horror novel…
This much is certain at the moment: At the witching hour on Saturday, shortly before midnight, two dead bodies were apparently found in a derelict building in the city of Salzburg by night owls.
Both bodies were already mummified. They must therefore have lain undiscovered in the dilapidated building for at least months, if not years. Sadly, it appears that no one had reported them missing until now.
Now, investigators are trying to determine the identities of the deceased (possibly a couple or homeless individuals). So far, not even their gender has been established. A court-ordered autopsy is expected to yield initial clues.
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