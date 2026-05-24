Feuer in Gasthof! 8 Personen von Balkon gerettet

Auf den Balkon gerettet

Acht Personen – darunter zwei Kinder – konnten sich noch rechtzeitig auf einen Balkon retten und mussten dort auf ihre Rettung warten. Die Feuerwehr brachte sie schließlich mit Leitern in Sicherheit. Eine gebrechliche Person wurde zusätzlich mit einer Brandfluchthaube über das Stiegenhaus ins Freie gebracht.