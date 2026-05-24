Feuer in Gasthof! 8 Personen von Balkon gerettet

Flammen und Blaulicht in Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt)! In einem Gastronomiebetrieb mit Zimmervermietung ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen
Laut Feuerwehr dürfte das Feuer kurz nach Mitternacht im Keller des Gebäudes aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein. Innerhalb kürzester Zeit war das Gebäude verraucht.
Auf den Balkon gerettet
Acht Personen – darunter zwei Kinder – konnten sich noch rechtzeitig auf einen Balkon retten und mussten dort auf ihre Rettung warten. Die Feuerwehr brachte sie schließlich mit Leitern in Sicherheit. Eine gebrechliche Person wurde zusätzlich mit einer Brandfluchthaube über das Stiegenhaus ins Freie gebracht.
Ein Kind musste zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr Markt Piesting. Im Großeinsatz standen vier Feuerwehren mit rund 60 Einsatzkräften, dazu Polizei sowie das Rote Kreuz mit zwei Notärzten und mehreren Sanitätern.
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