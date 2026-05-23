Virusalarm! Bulls reichte auch zweite Luft nicht

Aufholjagd nach Infusionen

Zum Start der Serie erwischte es aber die Hausherren – im wahrsten Sinne! Mit Vitali Zotov und Nemo Krstic hatten zwei wichtige Stammkräfte der Bulls zuletzt mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen, Krstic ließ sich sogar am Matchtag (!) noch Infusionen geben. Die Kraft sollte gegen physische Gunners – trotz eines Wahnsinnsviertels am Ende, als die Artamonov-Truppe die ganze Halle mitriss und Punkt für Punkt aufholte – aber nicht mehr ganz reichen. Damit gehen die Oberwarter nach dem 77:72 mit einer 1:0-Führung ins zweite Spiel, das Montag (18) im Burgenland steigt.