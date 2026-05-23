Motorradfahrer (29) krachte gegen eine Steinmauer

Die Motorradsaison hat voll eingesetzt und viele nutzen das herrliche Pfingstwetter. In Tirol kam es am Samstag zu zwei schweren Unfällen – im Außerfern und in Osttirol. In Thiersee wurde bereits am Freitag eine Mopedlenkerin verletzt.
In St. Jakob in Osttirol lenkte ein Deutscher (29) gegen 14 Uhr sein Motorrad innerhalb einer Gruppe von neun anderen Zweiradfahrern von Huben kommend in Richtung Stallersattel. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve über den rechten Straßenrand hinaus und prallte gegen eine dort befindliche Steinmauer.
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch Helfer des Roten Kreuzes und des Notarztes wurde er mit schweren Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
Abbiegen eines Pkw übersehen
In Ehenbichl im Außerfern wollte ebenfalls am Samstag gegen 13.05 Uhr eine aus Rieden kommende Autolenkerin (59) nach links abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 25-jähriger Pole sein Motorrad in dieselbe Richtung. Dieser übersah laut seinen Angaben den gesetzten Blinker des vor ihm fahrenden Pkw und setzte zum Überholvorgang an. Folglich kam es zur Kollision. Der Motorradlenker wurde durch die Kollision ca. 40 bis 50 Meter in das angrenzende Feld geschleudert. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.
In Kurve die Kontrolle verloren
Bereits am Freitag um 20.18 Uhr fuhr eine 15-jährige Einheimische mit ihrem Moped in Thiersee auf der Landesstraße in Richtung Süden. In einer Kurve verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle und kam zu Sturz. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
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