Motorradfahrer (29) krachte gegen eine Steinmauer

Abbiegen eines Pkw übersehen

In Ehenbichl im Außerfern wollte ebenfalls am Samstag gegen 13.05 Uhr eine aus Rieden kommende Autolenkerin (59) nach links abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 25-jähriger Pole sein Motorrad in dieselbe Richtung. Dieser übersah laut seinen Angaben den gesetzten Blinker des vor ihm fahrenden Pkw und setzte zum Überholvorgang an. Folglich kam es zur Kollision. Der Motorradlenker wurde durch die Kollision ca. 40 bis 50 Meter in das angrenzende Feld geschleudert. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.