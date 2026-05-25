Das Ritterfest entfachte Kufsteins Pfingstzauber

Das Mittelalter live zum Anfassen und Erleben

Zwischen den alten Mauern dufteten Kräuter, brutzelte es in Pfannen und Dudelsackklänge mischten sich mit Marktschreien. Das Fest ist kein museales Spektakel, sondern ein lebendiges Miteinander. Wer durch das Festungstor trat, spürte sofort: Hier wird nicht gespielt, hier wird verkörpert. Die Festung selbst wird zur Bühne – und zum Herzstück eines Tiroler Traditionswochenendes, das sich über die Jahre zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.