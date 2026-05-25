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Mittelalter-Zeitreise

Das Ritterfest entfachte Kufsteins Pfingstzauber

Tirol
25.05.2026 18:00
Alljährlich gern gesehene Gäste des Ritterfestes: die stolzen Landsknechte aus Burghausen.
Alljährlich gern gesehene Gäste des Ritterfestes: die stolzen Landsknechte aus Burghausen.(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Die Festung Kufstein vibrierte über das lange Pfingstwochenende vor Leben. Ein Mittelalterrausch aus Rittern, Gauklern, Musik und jenen Familienmomenten, die man nicht planen kann, sondern mitten im Getümmel findet.

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Als zu Pfingsten die Trommeln über die Festung hallten, wusste ganz Tirol: Das Ritterfest ist zurück. Zum 17. Mal verwandelte sich das Kufsteiner Wahrzeichen in eine mittelalterliche Erlebniswelt, die längst Kultstatus besitzt. Mit edlen Rittern, holden Maiden, stolzen Landsknechten, Gauklern, Musik, Marktständen und einer Atmosphäre, die jedes Jahr wieder aufs Neue überrascht.

Beeindruckend: Johan „Troll“ Holst, Weltrekordhalter im Feuerspucken aus Schweden.
Beeindruckend: Johan „Troll“ Holst, Weltrekordhalter im Feuerspucken aus Schweden.(Bild: Hubert Berger)
Jongleur „Frowin“ spielt gekonnt mit dem Feuer.
Jongleur „Frowin“ spielt gekonnt mit dem Feuer.(Bild: Hubert Berger)

Das Mittelalter live zum Anfassen und Erleben
Zwischen den alten Mauern dufteten Kräuter, brutzelte es in Pfannen und Dudelsackklänge mischten sich mit Marktschreien. Das Fest ist kein museales Spektakel, sondern ein lebendiges Miteinander. Wer durch das Festungstor trat, spürte sofort: Hier wird nicht gespielt, hier wird verkörpert. Die Festung selbst wird zur Bühne – und zum Herzstück eines Tiroler Traditionswochenendes, das sich über die Jahre zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.

Besonders Familien lieben das Ritterfest. Kinder stürmten mit Holzschwertern über die Wege, ließen sich von Rittern erklären, wie man eine Rüstung trägt, oder staunten über Gaukler, die mit einem einzigen Blick ganze Gruppen zum Lachen brachten. Eltern genossen derweil die entspannte Stimmung: kein überinszenierter Event, keine künstlichen Erlebnisstationen – sondern echtes Handwerk, echte Begegnungen, echte Momente.

Diese kleine Prinzessin scheint sehr zufrieden zu sein, so wie sie geschminkt wurde.
Diese kleine Prinzessin scheint sehr zufrieden zu sein, so wie sie geschminkt wurde.(Bild: Hubert Berger)
Drechsler Georg Graf produziert Schönes und Nützliches aus Holz.
Drechsler Georg Graf produziert Schönes und Nützliches aus Holz.(Bild: Hubert Berger)

Eine Zeitreise über vier sommerliche Tage 
Gerade diese Mischung macht den Reiz aus: ein Fest, das Generationen verbindet. Während auf der großen Bühne in der Josefsburg Minnesänger und mittelalterliche Bands auftraten und Händler ihre Waren feilboten, entstand ein Gefühl, das man nicht planen kann – nur erleben.

Bis zum Pfingstmontag wurde Kufstein zum Schauplatz einer Zeitreise, die zeigt, wie lebendig Geschichte sein kann, wenn man sie gemeinsam feiert.

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