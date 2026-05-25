Als plötzlich in Tulln eine Grille zirpte

Mitten in die Präsentation hinein, gerade als von Heilpflanzen, Forschung und der Kraft der Natur gesprochen wurde, begann plötzlich eine Grille laut zu zirpen. Für einen kurzen Moment hielten viele inne. Fast wirkte es, als wolle die Natur selbst ihren Willkommensgruß senden – ein kleines, berührendes Omen für ein Projekt, das sich ganz der geheimnisvollen Pflanzenwelt widmet.