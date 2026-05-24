Beherzte Hilfe, die tatsächlich aufblüht

Geholfen werden soll Müttern und ihren Kindern in Not wie den Bewohnerinnen im Mutter-Kind-Haus der Caritas St. Pölten. Dort können elf Frauen mit ihren Kindern bis zu einem Jahr lang einen Ort der Geborgenheit und Zuflucht finden. Dabei hilft man ihnen, eine Ausbildung zu beenden, um dann einen Arbeitsplatz zu finden. Auch der gute Umgang mit den eigenen Finanzen wird gelehrt. Geübt wird auch, eine tragfähige und liebevolle Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen. Außerdem wird ihnen eine Perspektive für ihr Leben nach dem Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus aufgezeigt.