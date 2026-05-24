Beherzte Hilfe, die tatsächlich aufblüht

Diese Aktion fällt auf fruchtbaren Boden: Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstützt mit Blumensackerln die finanzielle Hilfe für Mütter in Not.
Die Aktion „Wir für Bienen“ der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstützt die Caritas der Diözese St. Pölten mit 13.500 Blumensamen als nette Geste für alle Spender, die Mütter in schwierigen Lebenslagen unterstützen.
Geholfen werden soll Müttern und ihren Kindern in Not wie den Bewohnerinnen im Mutter-Kind-Haus der Caritas St. Pölten. Dort können elf Frauen mit ihren Kindern bis zu einem Jahr lang einen Ort der Geborgenheit und Zuflucht finden. Dabei hilft man ihnen, eine Ausbildung zu beenden, um dann einen Arbeitsplatz zu finden. Auch der gute Umgang mit den eigenen Finanzen wird gelehrt. Geübt wird auch, eine tragfähige und liebevolle Mutter-Kind-Beziehung aufzubauen. Außerdem wird ihnen eine Perspektive für ihr Leben nach dem Aufenthalt im Mutter-Kind-Haus aufgezeigt.
„Das ist unsere Kernaufgabe“
Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger: „Die Unterstützung von Familien in Not ist einer der Kernaufträge der Caritas. In diesen Situationen, wo neben der Schwangerschaft auch viele andere Fragen zu lösen sind, kann nicht ausreichend Geborgenheit und Sicherheit geboten werden. Dort, wo es plötzlich existenziell bedrohlich wird, wo keine passende Wohnung für eine junge Familie zur Verfügung steht, wo Ängste und Überforderung auftauchen, dort helfen wir, in dem wir an der Seite der Mütter und der Kinder stehen.“
Blumensamen als Denke für Spender
Die Energie- und Umweltagentur unterstützt hierbei, indem sie Blumensamen für die Spender zur Verfügung stellt. Landesvize Stephan Pernkopf „Mit dem Blumensackerl der Aktion ,Wir für Bienen’ schaffen wir nicht nur wertvollen Lebensraum für wichtige Insekten, sondern schenken auch ein blühendes Dankeschön. So verbinden wir gelebte soziale Verantwortung mit dem Einsatz für eine lebenswerte und nachhaltige Heimat.“
„Die beigelegten Blumensamen sollen Gärten oder Balkone der Spenderinnen und Spender zum Blühen bringen, so wie durch die Spenden auch Caritas-Projekte wie das Mutter-Kind-Haus gedeihen können“, erklärt Christa Ruspeckhofer von der Energie- und Umweltagentur.
Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Christa Ruspeckhofer von der Energie- und Umweltagentur übergaben die Spende an Zlata Uzunic-Erasimus, Leiterin Mutter-Kind-Haus, und an Direktor Hannes Ziselsberger.
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