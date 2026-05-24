Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andy Marek lädt ein

Beste Musik und viele Lacher im Stadtpark

Niederösterreich
24.05.2026 14:30
Andy Marek, hier mit Musical-Größe Lukas Perman, bietet bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ in ...
Andy Marek, hier mit Musical-Größe Lukas Perman, bietet bei „Kabarett & Musik im Stadtpark“ in Waidhofen an der Thaya ein attraktives Programm.(Bild: zVg/Andy Marek)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen fünf Jahren findet auch heuer wieder die Veranstaltungsreihe „Kabarett & Musik im Stadtpark“ statt. Die Besucher können sich auf viele prominente Künstler in Waidhofen an der Thaya freuen.

0 Kommentare

Im Zeitraum von 9. bis 26. Juli wird es zwölf Veranstaltungsabende geben, an denen großartige Kabarettisten wie Roland Düringer, Martin Frank, Omar Sarsam, Thomas Mraz und die Comedy Hirten in den Stadtpark kommen, um die Lachmuskeln des Publikums zu beanspruchen.

Von Fendrich bis Chris Steger
Auch viele Musiker werden für Stimmung sorgen: Von Rock über Musical bis hin zu Austropop ist volles Programm angesagt. Rainhard Fendrich, Folkshilfe oder Chris Steger werden mit ihren größten Hits für unvergessliche Abende sorgen. Auch die Italo-Gruppe „Insieme“ ist auch heuer wieder im Stadtpark Waidhofen an der Thaya mit dabei.

 Ein Abend steht ganz im Zeichen der Musik der Beatles. Die erfolgreichste Beatles-Produktion Europas kommt nach Waidhofen: „The Beatles Revival Band“ wird die größten Hits der Fab4 zum Besten geben.

„Musicalstars“ locken
Besonders zu erwähnen sind auch die „Musicalstars im Park“: Lukas Perman, Marjan Shaki, Annemieke van Dam und Drew Sarich, das who is who der Musicalszene, werden mit einer tollen Band ein „Best of Musical“ in den Stadtpark zaubern.

Und ein Konzert wird auch noch für Überraschung und Begeisterung sorgen, nämlich Monti Beton & Johan K. Die bekannte Wiener Band mit einem besonderen Gast, nämlich Hans Krankl, wird im Stadtpark ein unvergessliches Konzert geben.

Ein Erlebnis auch für Fußball-Fans
Für alle Fußball-Fans gibt es auch die Möglichkeit das WM-Finale live zu sehen: im Anschluss an das Programm der Comedy Hirten wird auf einer großen Vidi-Wall dieses Endspiel gezeigt!

Veranstalter Andy Marek: „Ich habe mir auch heuer wieder sehr viel Mühe bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gegeben, damit für jeden etwas Unterhaltsames dabei ist!“

Genaue Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.andymarek.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
24.05.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
191.545 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
70.611 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.866 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1199 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1051 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
729 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf