Beste Musik und viele Lacher im Stadtpark

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen fünf Jahren findet auch heuer wieder die Veranstaltungsreihe „Kabarett & Musik im Stadtpark“ statt. Die Besucher können sich auf viele prominente Künstler in Waidhofen an der Thaya freuen.
Im Zeitraum von 9. bis 26. Juli wird es zwölf Veranstaltungsabende geben, an denen großartige Kabarettisten wie Roland Düringer, Martin Frank, Omar Sarsam, Thomas Mraz und die Comedy Hirten in den Stadtpark kommen, um die Lachmuskeln des Publikums zu beanspruchen.
Von Fendrich bis Chris Steger
Auch viele Musiker werden für Stimmung sorgen: Von Rock über Musical bis hin zu Austropop ist volles Programm angesagt. Rainhard Fendrich, Folkshilfe oder Chris Steger werden mit ihren größten Hits für unvergessliche Abende sorgen. Auch die Italo-Gruppe „Insieme“ ist auch heuer wieder im Stadtpark Waidhofen an der Thaya mit dabei.
Ein Abend steht ganz im Zeichen der Musik der Beatles. Die erfolgreichste Beatles-Produktion Europas kommt nach Waidhofen: „The Beatles Revival Band“ wird die größten Hits der Fab4 zum Besten geben.
„Musicalstars“ locken
Besonders zu erwähnen sind auch die „Musicalstars im Park“: Lukas Perman, Marjan Shaki, Annemieke van Dam und Drew Sarich, das who is who der Musicalszene, werden mit einer tollen Band ein „Best of Musical“ in den Stadtpark zaubern.
Und ein Konzert wird auch noch für Überraschung und Begeisterung sorgen, nämlich Monti Beton & Johan K. Die bekannte Wiener Band mit einem besonderen Gast, nämlich Hans Krankl, wird im Stadtpark ein unvergessliches Konzert geben.
Ein Erlebnis auch für Fußball-Fans
Für alle Fußball-Fans gibt es auch die Möglichkeit das WM-Finale live zu sehen: im Anschluss an das Programm der Comedy Hirten wird auf einer großen Vidi-Wall dieses Endspiel gezeigt!
Veranstalter Andy Marek: „Ich habe mir auch heuer wieder sehr viel Mühe bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gegeben, damit für jeden etwas Unterhaltsames dabei ist!“
Genaue Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.andymarek.at
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