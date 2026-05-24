Beste Musik und viele Lacher im Stadtpark

Von Fendrich bis Chris Steger

Auch viele Musiker werden für Stimmung sorgen: Von Rock über Musical bis hin zu Austropop ist volles Programm angesagt. Rainhard Fendrich, Folkshilfe oder Chris Steger werden mit ihren größten Hits für unvergessliche Abende sorgen. Auch die Italo-Gruppe „Insieme“ ist auch heuer wieder im Stadtpark Waidhofen an der Thaya mit dabei.