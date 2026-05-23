A Bizarre Game Cancellation
“This is a sporting admission of defeat!”
A 3-0 victory that clinches the regional league title. And yet the joy in Scheiblingkirchen is rather dampened. Because the “success” had to be celebrated at 11 a.m. at the conference table instead of on the field. The supposed opponent, Korneuburg, failed to show up, making for what is likely the most bizarre news story in recent league history.
“This is a sporting admission of defeat from Korneuburg,” Scheibling coach Daniel Kohn didn’t mince words. In any case, the actual opponent declared itself unable to play, unable to field a team. Why? Four players were literally dancing at another wedding: namely, that of SK player David Rajkovic.
“I’ve only been here for five weeks; this was already approved back in January,” sighed sports director and coach Senad Mujakic. That alone wouldn’t have been the end of the story. “We have countless injured players, and on game day, two more called in sick.” Falling back on players from the “second team” or the partner club Stetten wasn’t an option either. “According to the contract, the players would have been suspended for two weeks in the 2nd Division if they had played for us. Stetten didn’t want that.”
“Extremely embarrassing”
But surely no one wanted this outcome either. “I really wanted to play, but it wasn’t possible. I’m extremely embarrassed and feel incredibly sorry for Scheiblingkirchen.”
The newly crowned champions, however, quickly put together a celebration at Pittental Stadium anyway. “Because we’re probably better organized than the Korneuburgers,” Kohn said with a wink.
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