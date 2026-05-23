“This is a sporting admission of defeat!”

“I’ve only been here for five weeks; this was already approved back in January,” sighed sports director and coach Senad Mujakic. That alone wouldn’t have been the end of the story. “We have countless injured players, and on game day, two more called in sick.” Falling back on players from the “second team” or the partner club Stetten wasn’t an option either. “According to the contract, the players would have been suspended for two weeks in the 2nd Division if they had played for us. Stetten didn’t want that.”