LKW blieb in Unterführung stecken

Mit seinem Lkw blieb am Freitag ein Fahrer in der Unterführung in Feldkirchen bei Graz stecken, der Mann wurde verletzt. Die Feuerwehr barg das deformierte Fahrzeug.
Völlig unterschätzt hat offenbar ein LKW-Lenker die Höhe seines Gefährts: Er krachte in der Feldkirchner Straße in Feldkirchen bei Graz in die Unterführung und blieb darin stecken. Das Führerhaus wurde laut Feuerwehr an die Decke gedrückt und deformiert.
Mittels Seilwinde und Abschleppstange wurde das Fahrzeug aus der Unterführung herausgezogen. Der verletzte Fahrer wurde vom Roten Kreuz versorgt.
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