For three weeks
Fear of Ebola: World Cup participant must go into isolation
The Democratic Republic of the Congo’s national soccer team is to undergo a 21-day quarantine ahead of the World Cup in the U.S. due to the Ebola outbreak in the eastern part of the African country.
Otherwise, the team would risk being denied entry, as Andrew Giuliani, head of the White House World Cup task force, told ESPN. The Congolese delegation is scheduled to arrive at the World Cup headquarters in Houston on June 11.
Training in Belgium
Giuliani stated that FIFA, as well as the Congolese team and government, had been clearly informed that the team must maintain a sealed-off environment. The World Cup participant is currently training in Belgium, where it is playing two warm-up matches. Earlier this week, the DR Congo canceled a planned three-day training camp and a farewell event with fans in the capital, Kinshasa, due to the Ebola outbreak.
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