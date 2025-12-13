Harakiri-Aktion auf der Zugspitze: Wanderer in Not

Im vereisten Gelände ging nichts mehr

Der Mann war offenbar zumindest gut ausgerüstet, hatte Steigeisen und Pickel dabei. Doch trotzdem war in einer Seehöhe von 1950 Metern Schluss. Im vereisten Gelände kam der 45-Jährige nicht mehr weiter. Auch ein sicherer Abstieg war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Dem Wanderer blieb nichts anderes übrig: Er musste gegen 9.30 Uhr einen Notruf absetzen.