Weststeirer krachte mit Pkw gegen Hausmauer

Spektakulärer Verkehrsunfall Donnerstagnacht in der Weststeiermark: In Bärnbach kam ein Mann mit seinem Pkw von der Straße ab und krachte in eine Hausmauer. Die Bewohner fanden ihn bewusstlos vor seinem Auto liegen.
Der Deutschlandsberger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und krachte in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner wurden durch den „Einschlag“ natürlich auf den Unfall aufmerksam und begaben sich nach draußen.
Dort fanden sie den 31-Jährigen bewusstlos neben seinem Fahrzeug liegen, er dürfte sich davor noch selbstständig aus seinem Auto befreit haben. Sofort leisteten die Hausbewohner Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Univ. Klinikum Graz gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, an der Hausmauer sowie am Zaun ein Sachschaden.
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