Weststeirer krachte mit Pkw gegen Hausmauer

Dort fanden sie den 31-Jährigen bewusstlos neben seinem Fahrzeug liegen, er dürfte sich davor noch selbstständig aus seinem Auto befreit haben. Sofort leisteten die Hausbewohner Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Univ. Klinikum Graz gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, an der Hausmauer sowie am Zaun ein Sachschaden.