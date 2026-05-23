Liste Fritz trommelt für Lärmschutz in Silz

Die gemessenen Belastungswerte lägen bei 70 Dezibel, Spitzenwerte erreichten 90 Dezibel, so Sint. Auch ein Gutachten der ÖBB habe gezeigt, dass die zumutbare Lärmbelastung überschritten ist. Für die Liste Fritz ist es daher „völlig unverständlich, warum der Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats die Lärmschutzmaßnahmen mutwillig blockieren“, obwohl das Projekt fertig ausgearbeitet sei.