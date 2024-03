Windparkprojekt in Osttirol wird nun geprüft

Es wird ernst rund um die Hochalm Compedal in Assling auf etwa 2200 Metern Seehöhe. Wie berichtet, versucht seit Aufkommen der Pläne im Vorjahr eine Bürgerinitiative die geplanten sieben Windräder des EWA zu verhindern. Dazu veranstaltet man am 12. April eine Veranstaltung, dort wolle man über die Konsequenzen aufklären. Dies machen ihnen die EWA und die ECOwind gleich – sie wollen bereits am 7. April über das Projekt informieren und über Windkraft diskutieren.