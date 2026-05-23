Pfauenpaar auf ungewöhnlicher Wanderschaft

„Freigänger“ wieder zurück: Eine Woche lang war ein prächtiger Pfau samt Partnerin in Weidling bei Klosterneuburg (NÖ) unterwegs. Nach vielen besorgten Anrufen, gingen die zwei selbst wieder nach Hause.
„Das war eine große Aufregung!“, lacht Gastwirt Luis Riz vom Lokal „Unser Weidlinger“ bei Klosterneuburg. Dort gibt es nicht nur moderne österreichische Küche, sondern auch ein exotisches Pfauenpaar zu bewundern. Über eine Woche lang wurde nun immer wieder ein großes buntes Federkleid im Ort gesichtet – auch das Tierheim bekam Anrufe.
„Ein Pfau ist nicht leicht einzufangen“, erklärt die Familie. Oft könne man nur darauf warten, dass sich das Vogelpaar wieder auf den Heimweg macht.
Pfau gut versorgt in der Natur
„Leider hat sie wohl ein Fuchs aufgescheucht“, heißt es von der Gastwirtsfamilie. Seit 2018 gibt es in Weidling den „Modernen Heurigen“, der vor allem beim aktuell schönen Wetter zum draußen verweilen einlädt. Gerade für Kinder sind die Pfauen immer ein zusätzliches Highlight. Als die zwei abenteuerlustigen Vögel im Ort gesichtet wurden, gab es durchaus besorgte Anrufe. Doch „Pfauen-Vater“ Luis beruhigt: „Er findet genug Nahrung, wie Insekten, Blätter und andere natürliche Sachen“.
Was tun bei Pfau-Sichtung
Mittlerweile schlagen „Eva“ und „Francois“, wieder daheim im Heurigengarten ihr Rad. Die Besitzer entschuldigen sich für die „Aufregung“, und betonen, dass ihnen die beiden sehr wohl abgehen, wenn sie nicht da sind. Wer sie sieht, solle beim Gasthaus anrufen. Wichtig sei, einen Pfau nicht zu erschrecken und ihn nicht hektisch einzufangen.
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