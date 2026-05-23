Pfauenpaar auf ungewöhnlicher Wanderschaft

Pfau gut versorgt in der Natur

„Leider hat sie wohl ein Fuchs aufgescheucht“, heißt es von der Gastwirtsfamilie. Seit 2018 gibt es in Weidling den „Modernen Heurigen“, der vor allem beim aktuell schönen Wetter zum draußen verweilen einlädt. Gerade für Kinder sind die Pfauen immer ein zusätzliches Highlight. Als die zwei abenteuerlustigen Vögel im Ort gesichtet wurden, gab es durchaus besorgte Anrufe. Doch „Pfauen-Vater“ Luis beruhigt: „Er findet genug Nahrung, wie Insekten, Blätter und andere natürliche Sachen“.