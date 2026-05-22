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Bei Laßnitzhöhe

Lkw-Unfall auf Südautobahn: Schon 5 Kilometer Stau

Steiermark
22.05.2026 07:37
(Bild: sos)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Freitag beginnt für viele steirische Autofahrer im Stau: Auf der Südautobahn kam es im Morgenverkehr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Zwischen Graz-Ost und Laßnitzhöhe ist deshalb Geduld gefragt.

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Schwerer Verkehrsunfall Freitagmorgen auf der A2: Kurz vor der Ausfahrt Laßnitzhöhe kam es von Graz-Ost kommend in Fahrtrichtung Wien zu einem Unfall mit einem Lkw. Aktuell ist nur die Überholspur befahrbar, weshalb sich rasch ein Stau aufgebaut hat. Kurz vor 7.30 Uhr betrug dieser schon fünf Kilometer.

Da auch Öl ausgetreten ist, werden die Aufräumarbeiten noch etwas dauern. Laut Asfinag sollten gegen 8.30 Uhr alle Spuren wieder befahrbar sein. Für alle, die heute in Richtung Meer unterwegs sind, gibt‘s übrigens auch schon eher schlechte Nachrichten: Auf der A1 in Slowenien zwischen Maribor (Marburg) und Celje (Cilli) hat sich aufgrund einer Baustelle auch schon ein knapp zwei Kilomter langer Stau gebildet. 

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