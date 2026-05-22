Lkw-Unfall auf Südautobahn: Schon 5 Kilometer Stau

Da auch Öl ausgetreten ist, werden die Aufräumarbeiten noch etwas dauern. Laut Asfinag sollten gegen 8.30 Uhr alle Spuren wieder befahrbar sein. Für alle, die heute in Richtung Meer unterwegs sind, gibt‘s übrigens auch schon eher schlechte Nachrichten: Auf der A1 in Slowenien zwischen Maribor (Marburg) und Celje (Cilli) hat sich aufgrund einer Baustelle auch schon ein knapp zwei Kilomter langer Stau gebildet.