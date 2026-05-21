Draw! Wolfsburg misses out on home win against Paderborn

Wolfsburg was the better team overall, but Adam Daghim’s performance was emblematic of the home side: The lightning-fast striker on loan from Salzburg was a standout, but couldn’t capitalize on any of his half-chances. Austrian national team player Patrick Wimmer remains sidelined due to a thigh muscle injury. In the closing minutes, Paderborn nearly landed the lucky punch, but Joakim Mähle cleared the ball off the goal line for the beaten goalkeeper Kamil Grabara (84').