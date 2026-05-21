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Thrilling relegation match

Draw! Wolfsburg misses out on home win against Paderborn

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21.05.2026 07:36
On Monday, the ultimate showdown awaits for the last remaining spot in the German Bundesliga.
On Monday, the ultimate showdown awaits for the last remaining spot in the German Bundesliga.(Bild: EPA/FILIP SINGER)
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Von krone Sport

The first leg of the German Bundesliga relegation playoff between VfL Wolfsburg and SC Paderborn ended scoreless. With the 0-0 draw, everything remains up in the air for the second leg on Monday (8:30 p.m. – on the sportkrone.at live ticker). However, the favorites from Wolfsburg now face a difficult away game in Paderborn.  

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No decisive result was reached in the first leg of the German Bundesliga relegation playoff. VfL Wolfsburg and second-division third-place team Paderborn played to a scoreless draw on Thursday. Wolfsburg, coached by veteran manager Dieter Hecking, came closer to victory but failed to take the lead ahead of Monday’s away match in Paderborn.

Paderborn Misses Out on a Lucky Punch
The “Wolves” had recently avoided direct relegation with a win against St. Pauli and had emerged victorious in their previous two relegation matches in 2017 (against Eintracht Braunschweig) and 2018 (against Holstein Kiel). Paderborn finished the season behind Schalke 04 and Elversberg. The club last played in the top flight for one season in 2019/20.

Wolfsburg was the better team overall, but Adam Daghim’s performance was emblematic of the home side: The lightning-fast striker on loan from Salzburg was a standout, but couldn’t capitalize on any of his half-chances. Austrian national team player Patrick Wimmer remains sidelined due to a thigh muscle injury. In the closing minutes, Paderborn nearly landed the lucky punch, but Joakim Mähle cleared the ball off the goal line for the beaten goalkeeper Kamil Grabara (84').

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