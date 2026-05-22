Motorradfahrer gegen Leitpflock – schwer verletzt

Der Einheimische kam aus dem Kühtai und fuhr gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße im Sellraintal in Richtung Ochsengarten. Dabei geriet er auf einem abschüssigen Straßenabschnitt aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen Leitpflock.