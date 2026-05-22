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Kontrolle verloren

Motorradfahrer gegen Leitpflock – schwer verletzt

Tirol
22.05.2026 16:00
Der Mann wurde von einem Heli der Martin-Flotte geborgen (Symbolbild).
Der Mann wurde von einem Heli der Martin-Flotte geborgen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Den Abend mit Schönwetter nutzte am Donnerstag ein Einheimischer (68) für eine Motorradfahrt im Kühtai. Auf einem abschüssigen Abschnitt verlor er die Kontrolle und dies endete fatal ...

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Der Einheimische kam aus dem Kühtai und fuhr gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße im Sellraintal in Richtung Ochsengarten. Dabei geriet er auf einem abschüssigen Straßenabschnitt aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen einen Leitpflock.

Verletzungen an mehreren Körperstellen
In der Folge fiel er vom Motorrad und blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug schlitterte über den rechten Fahrbahnrand und kam wenige Meter abseits am Böschungsabhang zum Stillstand. Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen am linken Arm und im Rückenbereich.

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