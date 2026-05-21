Reisen durch Tirol mit Einbrüchen verbunden

Endlich das Handwerk gelegt wurde nun einem mutmaßlichen Serieneinbrecher in Tirol. Der Ukrainer (43) soll bei mehreren Durchreisen immer wieder Einbrüche begangen haben. Nun sitzt er in U-Haft.
Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden führte der Hinweis einer aufmerksamen Hausbesitzerin im Tiroler Oberland zur Festnahme des Mannes. Er soll von 30. Juli bis 22. Oktober 2025 in den Gemeinden Faggen, Pfunds und Mils bei Imst diverse Einbrüche verübt haben.
Gezielte Fahdnung der Polizei
Beim Täter handelt es sich laut Polizei um einen 43-jährigen Ukrainer, der im Rahmen einer großangelegten Fahndung und Vorpasshaltung um 6.30 Uhr in Prutz von Beamten der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal angehalten und nach seiner Vernehmung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen wurde.
Der Täter erbeutete aus Garagen sowie offenen Autos diverse E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes.
Aus dem Polizeibericht
Der Mann ist geständig, die Taten im Zuge von Durchreisen nach Italien begangen zu haben. Ihm werden insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle sowie drei vollendete Diebstähle und ein versuchter Diebstahl zur Last gelegt.
Vor allem auf Räder abgesehen
Der Täter erbeutete aus Garagen sowie offenen Autos diverse E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrags. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Untersuchungshaft beantragt und der Beschuldigte in der Folge in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. Im Einsatz standen vier Polizeistreifen vom Bezirk Landeck, zwei Polizeidiensthundestreifen und eine Polizeidrohne.
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