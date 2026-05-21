Reisen durch Tirol mit Einbrüchen verbunden

Vor allem auf Räder abgesehen

Der Täter erbeutete aus Garagen sowie offenen Autos diverse E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrags. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Untersuchungshaft beantragt und der Beschuldigte in der Folge in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. Im Einsatz standen vier Polizeistreifen vom Bezirk Landeck, zwei Polizeidiensthundestreifen und eine Polizeidrohne.