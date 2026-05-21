Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainer (43) gefasst

Reisen durch Tirol mit Einbrüchen verbunden

Tirol
21.05.2026 20:43
Mehrmals schlug der Einbrecher im Tiroler Oberland zu (Symbolbild).
Mehrmals schlug der Einbrecher im Tiroler Oberland zu (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Endlich das Handwerk gelegt wurde nun einem mutmaßlichen Serieneinbrecher in Tirol. Der Ukrainer (43) soll bei mehreren Durchreisen immer wieder Einbrüche begangen haben. Nun sitzt er in U-Haft.

0 Kommentare

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden führte der Hinweis einer aufmerksamen Hausbesitzerin im Tiroler Oberland zur Festnahme des Mannes. Er soll von 30. Juli bis 22. Oktober 2025 in den Gemeinden Faggen, Pfunds und Mils bei Imst diverse Einbrüche verübt haben.

Gezielte Fahdnung der Polizei
Beim Täter handelt es sich laut Polizei um einen 43-jährigen Ukrainer, der im Rahmen einer großangelegten Fahndung und Vorpasshaltung um 6.30 Uhr in Prutz von Beamten der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal angehalten und nach seiner Vernehmung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen wurde.

Zitat Icon

Der Täter erbeutete aus Garagen sowie offenen Autos diverse E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes. 

Aus dem Polizeibericht

Der Mann ist geständig, die Taten im Zuge von Durchreisen nach Italien begangen zu haben. Ihm werden insgesamt fünf Einbruchsdiebstähle sowie drei vollendete Diebstähle und ein versuchter Diebstahl zur Last gelegt.

Vor allem auf Räder abgesehen
Der Täter erbeutete aus Garagen sowie offenen Autos diverse E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Eurobetrags. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Untersuchungshaft beantragt und der Beschuldigte in der Folge in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen laufen. Im Einsatz standen vier Polizeistreifen vom Bezirk Landeck, zwei Polizeidiensthundestreifen und eine Polizeidrohne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.05.2026 20:43
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Tirol
EinbruchReisen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
99.979 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
98.713 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
98.128 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
831 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
823 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf