Steirer unter Hoflader eingeklemmt und gestorben

Er wollte im Wald Arbeiten durchführen, als am Donnerstag ein Obersteirer (78) mit dem Hoflader umkippte und eingeklemmt wurde. Trotz rascher Hilfe, auch durch seine Tochter, gab es für den Mann keine Rettung mehr.
Laut Polizei dürfte der 78-Jährige gegen 15 Uhr mit dem Hoflader auf einem angrenzenden Forstweg in Richtung Wald unterwegs gewesen sein, dort wollte er Arbeiten durchführen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Hoflader um, der Mann wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
Die 43-jährige Tochter fand ihren Vater nach wenigen Minuten. Gemeinsam mit einem Ersthelfer und einem Traktor konnte der Obersteirer aus seiner Zwangslage befreit werden. Der 78-Jährige erlag danach, trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen First Responder und die Besatzung des Notarzthubschraubers, noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.
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