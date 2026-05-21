Steirer unter Hoflader eingeklemmt und gestorben

Die 43-jährige Tochter fand ihren Vater nach wenigen Minuten. Gemeinsam mit einem Ersthelfer und einem Traktor konnte der Obersteirer aus seiner Zwangslage befreit werden. Der 78-Jährige erlag danach, trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen First Responder und die Besatzung des Notarzthubschraubers, noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht festgestellt werden.