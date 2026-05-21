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Room as a death trap

Second child (2) also dies at AKH

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21.05.2026 19:05
It was only reported this morning that his three-year-old sister had died at the AKH following ...
It was only reported this morning that his three-year-old sister had died at the AKH following the fire.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Irina Stöckl
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Irina Stöckl und Stefan Steinkogler

Following the horrific room fire in Vienna-Ottakring, more sad news has emerged: The two-year-old boy has also succumbed to his severe injuries at the AKH. This means that both children who were rescued from the burning apartment on Monday evening have died.

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The death of the two-year-old boy was confirmed by AKH press spokesperson Karin Fehringer to the “Krone” on Thursday evening. It had only become known that morning that the three-year-old girl had succumbed to her severe injuries following the fire.

Vacuum cleaner burst into flames
According to the investigation so far, the fire was caused by the battery of a handheld vacuum cleaner, which is believed to have caught fire. The two toddlers and their 14-year-old sister were alone in the apartment at the time. It is not known where the parents were. However, they are not under investigation, as the police say there was no breach of their duty of supervision.

The children were rescued from the heavily smoke-filled room by emergency responders and resuscitated. Initially, the three-year-old girl had already died. Now her brother has also lost his battle for survival.

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