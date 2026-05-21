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Unfall in Tirol

Bei „Blechsalat“ in Kreisverkehr verletzt

Tirol
21.05.2026 18:30
Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).
Die Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Ein Stau und eine brenzlige Situation in einem Kreisverkehr im Tiroler Oberland endeten am Donnerstag mit einer verletzten Frau (33), die als Beifahrerin unterwegs war.

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Gegen 11.15 Uhr lenkte ein Einheimischer (62) einen Pkw auf der Tiroler Straße (B171) aus Richtung Roppen/Karres kommend in Richtung Imst/Pitztal. Am Beifahrersitz befand sich die 33-jährige Mitfahrerin.

Eine einheimische Autolenkerin (57) beabsichtigte gleichzeitig, beim Pitztal-Kreisverkehr auf die Autobahnzufahrt zur A12 in Richtung FMZ Imst aufzufahren. Im Bereich der Straßengabelung kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Stau. Da sich unmittelbar vor dem Fahrzeug des 62-Jährigen plötzlich zwei Fahrzeuge nebeneinander befanden, musste dieser zur Vermeidung eines Auffahrunfalles nach links auf die Zufahrtsstraße zur Autobahn ausweichen.

Trotz Vollbremsung in Heck geprallt
Die unmittelbar hinter ihm fahrende 57-Jährige wurde durch dieses Fahrmanöver überrascht und leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde die 33-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Mit beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ. 

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