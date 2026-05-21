Bei „Blechsalat“ in Kreisverkehr verletzt

Trotz Vollbremsung in Heck geprallt

Die unmittelbar hinter ihm fahrende 57-Jährige wurde durch dieses Fahrmanöver überrascht und leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Heck des vorausfahrenden Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde die 33-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Mit beiden Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ.