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Integra 2026: Fachmesse für Pflege in Wels

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25.05.2026 00:01
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Ob im Beruf, in der Familie oder im Ehrenamt: Pflege fordert Menschen täglich heraus – oft ...
Ob im Beruf, in der Familie oder im Ehrenamt: Pflege fordert Menschen täglich heraus – oft plötzlich und mit vielen offenen Fragen.(Bild: GettyImages)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Vom 10. bis 12. Juni 2026 findet in Wels die integra statt, Österreichs führende Fachmesse für Pflege, Reha und Therapie. Rund 250 Aussteller präsentieren neue Lösungen und Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern. Ein umfangreiches Programm bietet zudem Fachwissen und Austausch.

Pflege ist längst ein gesellschaftliches Thema geworden – für Betroffene, Angehörige und alle, die Menschen beruflich oder ehrenamtlich begleiten und unterstützen. Die integra 2026, Österreichs Fachmesse für Pflege, Reha und Therapie, bietet von 10. bis 12. Juni in Wels Information, Austausch, Fachwissen sowie praxisnahe Erlebnis- und Aktivbereiche.

Rund 250 Aussteller greifen aktuelle Herausforderungen auf und zeigen Lösungen, die den Pflege- und Betreuungsalltag spürbar erleichtern – von Hilfsmitteln und Mobilitätslösungen bis hin zu Assistenztechnologien, Freizeit, Wohnen, Bildung, Beruf und mehr.

Wissen und Fortbildung
Konkrete Unterstützung bieten auch die kostenlosen Vorführungen, Vorträge und Workshops des Bildungs- und Aktionsprogramms (inkl. Fortbildungsnachweis). Themen wie KI und Robotic in der Pflege, inklusive Arbeitsplätze, das digitale Pflegeheim, Demenz, Selbstfürsorge, Palliativbegleitung oder der Umgang mit herausfordernden Situationen werden ebenso aufgegriffen wie Informationen zu Pflegegeld, Familienvorsorge, 24-Stunden-Betreuung etc.

(Bild: GettyImages)

Fokus auf Angehörige und Fachpersonal
Der Freitag, 12. Juni 2026, steht als „Tag der pflegenden Angehörigen“ besonders im Zeichen von Information, Austausch und Entlastung. An diesem Tag feiert auch die Pflegeconvention ihre Premiere. Unter dem Titel „Komplexität in der Pflege – Herausforderungen und Lösungen“ bietet sie diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen praxisnahe Einblicke zu Wundmanagement, Hautschutz und transanaler Irrigation.

integra 2026
Die integra 2026 schafft Orientierung, vermittelt Wissen und bringt Menschen zusammen, die Pflege aktiv gestalten und bewältigen. Ob Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige, Pflegepersonal, Therapeuten, Ärzte, Pädagogen, Sozialarbeiter, Orthopädietechniker, Bandagisten bis hin zu Entscheidungsträgern im Gesundheits- und Sozialbereich – die integra 2026 setzt neue Maßstäbe in der Wissensvermittlung für eine inklusive, gesunde und zukunftsfähige Gesellschaft.

integra 2026 

  • 10. – 12. Juni 2026
  • Messe Wels

  • MI & DO 9.00 – 17.30 Uhr

  • FR 9.00 - 16.30 Uhr

  • Tickets & Infos: Hier.
(Bild: GettyImages)
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