Integra 2026: Fachmesse für Pflege in Wels

Vom 10. bis 12. Juni 2026 findet in Wels die integra statt, Österreichs führende Fachmesse für Pflege, Reha und Therapie. Rund 250 Aussteller präsentieren neue Lösungen und Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern. Ein umfangreiches Programm bietet zudem Fachwissen und Austausch.