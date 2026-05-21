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30 Grad und mehr

Pfingsten bringt den Steirern echtes Freibadwetter

Steiermark
21.05.2026 18:00
Der Sprung ist noch kühle Nass bietet sich zu Pfingsten an.
Der Sprung ist noch kühle Nass bietet sich zu Pfingsten an.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Sommer, Sonne, Sonnenschein – diese Wetter-Kombination ist am verlängerten Wochenende garantiert. Am Sonntag soll in der Steiermark auch erstmals 30-Grad-Marke geknackt werden.

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Wenn man sich das Wetter für ein verlängertes Wochenende bestellen könnte, es würde bei den meisten wohl in Richtung der Prognose für die anstehenden Tage gehen: Zu Pfingsten wird’s in der Steiermark nämlich richtig sommerlich. „Die Temperaturen nehmen jetzt quasi mit jedem Tag zu – es wird immer wärmer. Nur vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch, in den Bergen, wenn überhaupt, nur harmlose Quellwolken“, fasst Meteorologin Jessica Spengler vom Wetterdienst Ubimet die Vorschau zusammen.

Am Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad, am Samstag sind dann 28 Grad drin – „und so wie es ausschaut, wird spätestens am Sonntag in der Steiermark die 30-Grad-Marke geknackt“, sagt Spengler. Auch am Pfingstmontag ist kein Niederschlag in Sicht, und es wird noch heißer, mit Temperaturen sogar jenseits der 30 Grad.

Staugefahr auf der Autobahn in Richtung Süden
Das perfekte Wetter also für einen Besuch im Freibad. Viele Steirer zieht’s zu Pfingsten aber traditionell in den Süden. Am Weg dorthin drohen in unserem Bundesland vor allem bei den Baustellenbereichen der A9 zwischen Mautern und Traboch, Deutschfeistritz und Gratkorn sowie Graz-Webling und Schwarzlsee Staus – und natürlich auch beim Grenzübergang Spielfeld, speziell bei der Rückreise.

Das Wetter spielt jedenfalls auch an der Adria mit, egal ob in Oberitalien, im slowenischen Piran oder im kroatischen Rovinj: „die Prognosen sind quasi ident, es wird überall sommerlich, mit Temperaturen von bis zu 30 Grad oder mehr.“

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