Pfingsten bringt den Steirern echtes Freibadwetter

Wenn man sich das Wetter für ein verlängertes Wochenende bestellen könnte, es würde bei den meisten wohl in Richtung der Prognose für die anstehenden Tage gehen: Zu Pfingsten wird’s in der Steiermark nämlich richtig sommerlich. „Die Temperaturen nehmen jetzt quasi mit jedem Tag zu – es wird immer wärmer. Nur vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch, in den Bergen, wenn überhaupt, nur harmlose Quellwolken“, fasst Meteorologin Jessica Spengler vom Wetterdienst Ubimet die Vorschau zusammen.