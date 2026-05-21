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Unterhaus-Abend

Kurz entschlossen zum Triumph am Pokertisch

Fußball Unterhaus
21.05.2026 13:00
Der SVI zockte in Seefeld herausragend und jubelte über zehn Kisten Bier.
Der SVI zockte in Seefeld herausragend und jubelte über zehn Kisten Bier.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Porträt von Martin Taxer
Von Jörg Mülleder und Martin Taxer

Beim dritten Unterhaus-Abend im Casino Seefeld setzte sich der „eingesprungene“ SVI gegen die anderen Teams der Runde durch und gewann für den Tagessieg zehn Kisten Bier für die Kabine. Der Gaberl-König kam aus dem Lechtal und sicherte sich mit sensationellen 151 Versuchen einen Erima-Rucksack. 

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Weil einige Teams keine Zeit hatten, sprang der SVI sehr kurzfristig beim Unterhaus-Abend der „Krone“ im Casino Seefeld ein. Die Innsbrucker qualifizierten sich erst am vergangenen Wochenende als „Team der Runde“ – dank des 4:2-Heimsieges gegen den Tabellenzweiten der Landesliga West, den SV Landeck.

Der Traditionsverein entwickelte sich in der Rückrunde unter Erfolgstrainer Aleks Matic zum Punktesammler (25 Punkte). „Bei uns steht der Teamgedanke im Vordergrund. Wir zahlen unseren Spielern allen die gleiche Punkteprämie – ohne Abstufung“, teilte SVI-Präsident Hans Glabonjat mit. Bei den Innsbruckern sieht man gar nicht ein, dass man beim finanziellen Wettbieten im Unterhaus mitmacht.

David Grosch (l.) und Hans Glabonjat jubelten über die starke Leistung am Pokertisch.
David Grosch (l.) und Hans Glabonjat jubelten über die starke Leistung am Pokertisch.(Bild: Christof Birbaumer)

Nur am Casino-Filz war man da ganz vorne mit dabei: Die Innsbrucker holten sich zwei Tischsiege und jubelten am Ende über den Gewinn von zehn Kisten Bier!

Von Garmisch nach Seefeld
Die Gegner nahmen einiges in Kauf, um dem SVI einen heißen Kampf zu liefern. Dabei hatten etwa die Vilser Glück, dass sie am richtigen Ort landeten. Der Busfahrer brachte sie zum Casino – in Garmisch! „Wir haben ihm dann erklärt, dass wir nach Seefeld müssen“, erzählte der sportliche Leiter Stefan Haid.

Dominik Streng vom FC Grins biss auf die Zähne, um im Casino dabei zu sein. Trotz luxiertem Ellbogen ließ er es sich nicht nehmen, seinem Team zu helfen. „Ich will am Wochenende wieder spielen“, sagte er.

Poker-Ergebnis

  1. Sportverein Innsbruck 44
  2. SV Langkampfen Juniors 51
  3. SPG Lechtal 54
  4. FC Schretter Vils 65
  5. FC Grins 67  

 

Bester Einzelspieler: Nikolai Von Schlippe.

Die SPG Lechtal hat eher mit Problemen am Fußballplatz zu kämpfen. „Wir sind schon froh, wenn wir im Frühjahr vor dem ersten Spiel zweimal auf Kunstrasen trainieren können“, erzählten Spielertrainer Sebastian Huber und sein Co Alexander Selb.

151-mal – Kilian Bailom stellte einen neuen Gaberl-Rekord im Casino auf
151-mal – Kilian Bailom stellte einen neuen Gaberl-Rekord im Casino auf(Bild: Christof Birbaumer)

Mit dem Verletzungsteufel hatten die Langkampfen Juniors aus der 2. Klasse Ost zu kämpfen. „Wir mussten im Herbst einige Oldies für die Juniors reaktivieren“, teilte Lukas Brandstätter (31) mit. Dafür läuft es sportlich bei den Unterländern. „In der Saison waren wir die Einzigen, die Vorab-Meister Oberndorf schlagen konnten“, ergänzte Bastian Wechselberger. In der Rückrundentabelle lachen die Juniors sogar von Platz eins.

Verteidiger düpierte alle
Beim obligatorischen Gaberln legte SVI-Kapitän David Grosch mit 77 Mal vor. Doch einer stellte alle in den Schatten: Lechtals Kilian Bailom knackte mit 151-mal den Casino-Rekord im Gaberln – und das als Innenverteidiger.

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