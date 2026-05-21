Kurz entschlossen zum Triumph am Pokertisch

Von Garmisch nach Seefeld

Die Gegner nahmen einiges in Kauf, um dem SVI einen heißen Kampf zu liefern. Dabei hatten etwa die Vilser Glück, dass sie am richtigen Ort landeten. Der Busfahrer brachte sie zum Casino – in Garmisch! „Wir haben ihm dann erklärt, dass wir nach Seefeld müssen“, erzählte der sportliche Leiter Stefan Haid.