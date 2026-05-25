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bazuba startet Neubau in Guntramsdorf

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Foto von li.n.re.: Sebastian Zugmayer, Robert Weber MSc., Constantin Zugmayer, Dipl.- Ing. ...
Foto von li.n.re.: Sebastian Zugmayer, Robert Weber MSc., Constantin Zugmayer, Dipl.- Ing. Wolfgang Windbüchler, Ing. Kurt Simandl(Bild: bazuba)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mit dem Spatenstich in Guntramsdorf startet bazuba in ein neues Kapitel: Gemeinsam mit Bürgermeister Robert Weber fiel der offizielle Startschuss für den weiteren Unternehmensstandort. Mit neuem Schauraum und mehr Platz für Technik wächst bazuba weiter und investiert in die Zukunft des Standorts.

Der Neubau ist eine direkte Antwort auf das starke Wachstum der vergangenen Jahre. Die bestehenden Räumlichkeiten reichen längst nicht mehr aus, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Mit dem neuen Standort schafft bazuba mehr Platz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, effizientere Abläufe und eine moderne Infrastruktur, die konsequent auf die Zukunft ausgerichtet ist.

„Mit dem heutigen Spatenstich wird aus der Planung Realität“, sagt Geschäftsführer Sebastian Zugmayer. „Gemeinsam mit den Architekten wurden in den vergangenen Wochen die letzten Details final abgestimmt. Jetzt startet der Bau unseres zusätzlichen Standorts in Guntramsdorf – und wir freuen uns auf alles, was kommt.“

Ein Standort für die Zukunft
Besonders wichtig sei dabei nicht nur die Erweiterung der Flächen, sondern vor allem die Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens. Der neue Firmensitz soll künftig nicht nur Arbeitsort sein, sondern auch ein Ort der Begegnung und persönlichen Beratung. Im neuen Schauraum können Kundinnen und Kunden moderne Badezimmerlösungen noch besser erleben, vergleichen und individuell planen.

3D Visualisierung neuer bazuba Standort in Guntramsdorf – Ansicht von oben
3D Visualisierung neuer bazuba Standort in Guntramsdorf – Ansicht von oben(Bild: bazuba)
3D Visualisierung neuer bazuba Standort in Guntramsdorf – Ansicht Laxenburgerstraße
3D Visualisierung neuer bazuba Standort in Guntramsdorf – Ansicht Laxenburgerstraße(Bild: bazuba)

bazuba hat sich in den vergangenen 35 Jahren als spezialisierter Fachbetrieb für Komplettbadsanierungen, Teilsanierungen und innovative Reparaturlösungen etabliert. Das Unternehmen setzt dabei bewusst auf strukturierte Abläufe, nachhaltige Methoden sowie persönliche Beratung und klare Kundenorientierung. Genau diese Philosophie soll sich auch im neuen Standort widerspiegeln.

Mehr als nur ein Bauprojekt
Zusätzliche Technik- und Lagerflächen ermöglichen künftig eine noch effizientere Projektabwicklung. Gleichzeitig entstehen moderne Arbeitsplätze für das wachsende Team. Für bazuba ist der Neubau deshalb weit mehr als nur ein Bauprojekt.

Zitat Icon

„Es geht darum, unser Team zu stärken und unseren Kundinnen und Kunden vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung ein noch besseres Gefühl zu geben.“

Constantin Zugmayer, Geschäftsführer

Wachstum mit regionaler Verantwortung
Auch Bürgermeister Robert Weber sieht im Bauprojekt ein wichtiges Signal für die Region. Die Investition eines regional verwurzelten Unternehmens stärke den Wirtschaftsstandort Guntramsdorf nachhaltig und unterstreiche die positive Entwicklung der Gemeinde.

Foto von li.n.re.: Geschäftsführer Streit Bau Ing. Kurt Simandl, Bürgermeister Robert Weber ...
Foto von li.n.re.: Geschäftsführer Streit Bau Ing. Kurt Simandl, Bürgermeister Robert Weber MSc., Geschäftsführer SeZu GmbH Sebastian Zugmayer & Geschäftsführer bazuba GmbH Constantin Zugmayer, Architekt Dipl.- Ing. Wolfgang Windbüchler(Bild: bazuba)

Mit dem neuen Standort setzt bazuba ein klares Zeichen für Wachstum, regionale Verantwortung und die nächste Generation moderner Badsanierung – mit noch mehr Qualität, persönlicher Betreuung und echter „Badezimmerliebe“.

Zitat Icon

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kundinnen und Kunden künftig am neuen Standort persönlich willkommen zu heißen.“

Sebastian Zugmayer, Geschäftsführer

Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren:

Website:  www.bazuba.at

Telefon:  0800 1234 1016

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