Versuchter Einbruch: Hausbesitzer verfolgte Täter

Diesen Mut hätte auch nicht jeder: Als ein 63-Jähriger in Leibnitz feststellte, dass drei Männer versuchten in sein Haus einzubrechen, rief er nicht nur die Polizei. Er verfolgte die Täter, bis die Polizei kam und das Trio festnahm.
Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr verständigte ein Hausbesitzer in Leibnitz die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass drei Männer versuchten, die Hintertür seines Einfamilienhauses aufzubrechen. Das Trio hatte davor schon an seiner Haustüre geläutet, doch der Mann hatte ihnen nicht geöffnet. Wenig später nahm er die Einbruchgeräusche an der Hintertür wahr.
Als das Trio bemerkte, dass der Mann die POolizei gerufen hatte, flüchteten sie zu Fuß. Doch der 63-Jährige zeigte Mut: Er verfolgte die Verdächtigen unauffällig und übermittelte laufend deren Standort an die Polizei. Einsatzkräfte konnten die drei Männer kurze Zeit später anhalten und festnehmen.
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei ungarische Staatsbürger im Alter von 51, 52 und 53 Jahren, die bereits einschlägig vorbestraft sind. Im Zuge der Personsdurchsuchungen stellten die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug sicher, darunter einen Geißfuß, Bolzenschneider, Glasschneider sowie weitere Werkzeuge und Handschuhe. Die drei Beschuldigten wurden festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.
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