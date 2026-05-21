Versuchter Einbruch: Hausbesitzer verfolgte Täter

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr verständigte ein Hausbesitzer in Leibnitz die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass drei Männer versuchten, die Hintertür seines Einfamilienhauses aufzubrechen. Das Trio hatte davor schon an seiner Haustüre geläutet, doch der Mann hatte ihnen nicht geöffnet. Wenig später nahm er die Einbruchgeräusche an der Hintertür wahr.