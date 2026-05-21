Blütenpracht und Reiter Regiment im Schloss

Mit dem buntem Pfingstrosenfest auf Schloss Artstetten erwartet Besucher am 31. Mai ein abwechslungsreicher Tag voller Kultur, Unterhaltung und Familienprogramm.
Die Pfingstrosen blühen! Dazu passend wird auf Schloss Artstetten im Bezirk Melk am 31. Mai das traditionelle Pfingstrosenfest gefeiert. Ab 11 Uhr sorgen zahlreiche Attraktionen für beste Unterhaltung: Ein besonderes Highlight sind die eindrucksvollen Reitvorführungen des k.u.k. Dragonerregiment Kaiser Ferdinand Nr. 4 – ganz nach dem Motto „Hoch zu Ross!“. Für musikalische Unterhaltung sorgen Magic Music, auch eine Kinder-Zaubershow steht auf dem Programm. Kamelreiten und Hüpfburgen bieten Spaß für die ganze Familie. Die Tombola lockt mit attraktiven Preisen – etwa zwei Tickets für „OneRepublic“ auf der Burg Clam.
Den krönenden Abschluss bildet das Lastkrafttheater mit Johann Nepomuk Nestroys Stück „Umsonst!“ im Natur-Schlosspark um 16.15 Uhr. Ein Shuttleservice pendelt zwischen Parkplatz und Schloss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.