Blütenpracht und Reiter Regiment im Schloss

Die Pfingstrosen blühen! Dazu passend wird auf Schloss Artstetten im Bezirk Melk am 31. Mai das traditionelle Pfingstrosenfest gefeiert. Ab 11 Uhr sorgen zahlreiche Attraktionen für beste Unterhaltung: Ein besonderes Highlight sind die eindrucksvollen Reitvorführungen des k.u.k. Dragonerregiment Kaiser Ferdinand Nr. 4 – ganz nach dem Motto „Hoch zu Ross!“. Für musikalische Unterhaltung sorgen Magic Music, auch eine Kinder-Zaubershow steht auf dem Programm. Kamelreiten und Hüpfburgen bieten Spaß für die ganze Familie. Die Tombola lockt mit attraktiven Preisen – etwa zwei Tickets für „OneRepublic“ auf der Burg Clam.