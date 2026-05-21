APG investiert 140 Millionen in Ernsthofen

Die lange Betriebsdauer seit den 1940er-Jahren erfordert jetzt eine weitreichende Modernisierung des Werks, um die sichere Stromversorgung in der Region in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten und die Integration von Erneuerbaren zu verbessern. Nachdem die Modernisierung der 110-kV-Anlage bereits 2022 abgeschlossen worden ist, läuft derzeit unter anderem noch die Sanierung und Adaptierung der 220-kV-Anlagen. Ungefähr 30.000 m³ Beton, 110.000 m³ Erdbewegung und 1400 Tonnen Stahl werden dafür verarbeitet. Dank des direkten Gleisanschlusses im Umspannwerk wurden der Abtransport der Portale inklusive Stahlbausteher und auch die Anlieferung von Transformatoren klimaschonend gestaltet.