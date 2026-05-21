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APG investiert 140 Millionen in Ernsthofen

Niederösterreich
21.05.2026 11:30
Der bundesweite Transport von Strom soll in den kommenden Jahren weiter verbessert werden
Der bundesweite Transport von Strom soll in den kommenden Jahren weiter verbessert werden(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

An der Energiezukunft wird in Ernsthofen im Mostviertel derzeit gebaut. Eine Großinvestition von Austrian Power Grid soll in Zukunft bundesweit für sichere Stromnetze sorgen.

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Einer der für die österreichische Stromversorgung wichtigsten Netzknoten ist das Umspannwerk Ernsthofen im Bezirk Amstetten. Nun investiert Austrian Power Grid (APG) 140 Millionen Euro in den Standort. Mit der Generalerneuerung des Umspannwerks erhöht APG die Versorgungssicherheit der Region, verbessert den bundesweiten Transport erneuerbarer Energien in der Ost-West-Achse und optimiert die Verfügbarkeit von nachhaltigem Strom in den wirtschafts- und industriestarken Regionen des Landes.

Die lange Betriebsdauer seit den 1940er-Jahren erfordert jetzt eine weitreichende Modernisierung des Werks, um die sichere Stromversorgung in der Region in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten und die Integration von Erneuerbaren zu verbessern. Nachdem die Modernisierung der 110-kV-Anlage bereits 2022 abgeschlossen worden ist, läuft derzeit unter anderem noch die Sanierung und Adaptierung der 220-kV-Anlagen. Ungefähr 30.000 m³ Beton, 110.000 m³ Erdbewegung und 1400 Tonnen Stahl werden dafür verarbeitet. Dank des direkten Gleisanschlusses im Umspannwerk wurden der Abtransport der Portale inklusive Stahlbausteher und auch die Anlieferung von Transformatoren klimaschonend gestaltet.

Achtung Baustelle!“, heißt es in Ernsthofen. Im Bezirk Amstetten wird an der heimischen ...
Achtung Baustelle!“, heißt es in Ernsthofen. Im Bezirk Amstetten wird an der heimischen Energiezukunft gearbeitet. Auch die Errichtung von drei neuen Großtransformatoren ist geplant.(Bild: Franz Crepaz)

Strom fürs ganze Land
Überdies sieht das Megaprojekt noch die Errichtung von drei neuen Großtransformatoren vor. „Die groß angelegte Modernisierung ist ein logistischer Meisterakt“, erklärt dazu Gerhard Christiner, Vorstandssprecher der APG.Wichtiger Schritt für VersorgungssicherheitLandesvize Stephan Pernkopf zum APG-Ausbau in Ernsthofen: „Eine sichere Stromversorgung braucht auch sichere und leistungsstarke Netz. Die großen Investitionen der APG in die Generalerneuerung des Umspannwerks sind daher ein wichtiger Schritt für die Versorgungssicherheit, die lokale Wirtschaft und gegen Blackouts.“

Georg Achleitner (Anlagetechnik), Gerhard Christiner (Chef und Vorstandssprecher APG) und Jürgen ...
Georg Achleitner (Anlagetechnik), Gerhard Christiner (Chef und Vorstandssprecher APG) und Jürgen Pilgerstorfer (Projektleiter APG) vor einer der großen Anlagen.(Bild: Franz Crepaz)

Ein weiterer wichtiger Punkt: Eine der vier regionalen APG-Warten befindet sich im Umspannwerk Ernsthofen. Die Warte ist direkt mit den Umspannwerken vor Ort verbunden, wodurch ein schnelles Eingreifen bei Störungen, fundierte Entscheidungen durch Ortskenntnis und eine effiziente Koordination von Wartung, Umbauten und Schalthandlungen möglich sind.

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