APG investiert 140 Millionen in Ernsthofen

An der Energiezukunft wird in Ernsthofen im Mostviertel derzeit gebaut. Eine Großinvestition von Austrian Power Grid soll in Zukunft bundesweit für sichere Stromnetze sorgen.
Einer der für die österreichische Stromversorgung wichtigsten Netzknoten ist das Umspannwerk Ernsthofen im Bezirk Amstetten. Nun investiert Austrian Power Grid (APG) 140 Millionen Euro in den Standort. Mit der Generalerneuerung des Umspannwerks erhöht APG die Versorgungssicherheit der Region, verbessert den bundesweiten Transport erneuerbarer Energien in der Ost-West-Achse und optimiert die Verfügbarkeit von nachhaltigem Strom in den wirtschafts- und industriestarken Regionen des Landes.
Die lange Betriebsdauer seit den 1940er-Jahren erfordert jetzt eine weitreichende Modernisierung des Werks, um die sichere Stromversorgung in der Region in den kommenden Jahrzehnten zu gewährleisten und die Integration von Erneuerbaren zu verbessern. Nachdem die Modernisierung der 110-kV-Anlage bereits 2022 abgeschlossen worden ist, läuft derzeit unter anderem noch die Sanierung und Adaptierung der 220-kV-Anlagen. Ungefähr 30.000 m³ Beton, 110.000 m³ Erdbewegung und 1400 Tonnen Stahl werden dafür verarbeitet. Dank des direkten Gleisanschlusses im Umspannwerk wurden der Abtransport der Portale inklusive Stahlbausteher und auch die Anlieferung von Transformatoren klimaschonend gestaltet.
Strom fürs ganze Land
Überdies sieht das Megaprojekt noch die Errichtung von drei neuen Großtransformatoren vor. „Die groß angelegte Modernisierung ist ein logistischer Meisterakt“, erklärt dazu Gerhard Christiner, Vorstandssprecher der APG.Wichtiger Schritt für VersorgungssicherheitLandesvize Stephan Pernkopf zum APG-Ausbau in Ernsthofen: „Eine sichere Stromversorgung braucht auch sichere und leistungsstarke Netz. Die großen Investitionen der APG in die Generalerneuerung des Umspannwerks sind daher ein wichtiger Schritt für die Versorgungssicherheit, die lokale Wirtschaft und gegen Blackouts.“
Ein weiterer wichtiger Punkt: Eine der vier regionalen APG-Warten befindet sich im Umspannwerk Ernsthofen. Die Warte ist direkt mit den Umspannwerken vor Ort verbunden, wodurch ein schnelles Eingreifen bei Störungen, fundierte Entscheidungen durch Ortskenntnis und eine effiziente Koordination von Wartung, Umbauten und Schalthandlungen möglich sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.