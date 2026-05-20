Ausseer Narzissenduft gibt es jetzt zum Mitnehmen

Ausseer Frühlingsregen

Ein Anruf beim Wiener Parfümeur Wolfgang Lederhaas genügte, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Aber wie riecht der neue Duft? „In meiner Vorstellung sollte das Parfum nach frischem Ausseer Frühlingsregen zur Narzissenblüte duften. Nicht zu blumig und nicht zu süß, damit es für Frauen und Männer geeignet ist. Das hat Lederhaas wunderbar umgesetzt“, freut sich Grieshofer. Das Parfum ist ab Samstag in der „Manufaktur“ in Bad Aussee und auch online erhältlich – genau rechtzeitig zum Narzissenfest am nächsten Wochenende (28. bis 31. Mai).