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Frisches Parfum

Ausseer Narzissenduft gibt es jetzt zum Mitnehmen

Steiermark
20.05.2026 14:25
Den Duft der Ausseer Narzissen gibt es jetzt auch als Parfum.
Den Duft der Ausseer Narzissen gibt es jetzt auch als Parfum.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Unternehmerin Bettina Grieshofer und Parfümeur Wolfgang Lederhaas haben den Duft der Ausseer Narzissen eingefangen und als Parfum abgefüllt. Rechtzeitig zum Narzissenfest ist der neue Duft online und im Shop „Manufaktur“ in Bad Aussee ab Samstag erhältlich.

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„Ich wohne inmitten der Narzissenwiesen im Ausseerland. Für mich gibt es keinen schöneren Ort“, schwärmt Unternehmerin Bettina Grieshofer, die 1989 sogar selbst die Rolle der Narzissenhoheit inne hatte. Im Frankreich-Urlaub im vergangenen Sommer wurde sie auf Parfums aus den gelben Blumen aufmerksam: „Da dachte ich mir dann, dass wir das auch brauchen.“

Bettina Grieshofer kreierte das Parfum „Eau de Narcisse“.
Bettina Grieshofer kreierte das Parfum „Eau de Narcisse“.(Bild: Bettina Grieshofer)
Den neuen Geruch gibt es auch in Form einer Duftkerze.
Den neuen Geruch gibt es auch in Form einer Duftkerze.(Bild: Bettina Grieshofer)

Ausseer Frühlingsregen
Ein Anruf beim Wiener Parfümeur Wolfgang Lederhaas genügte, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Aber wie riecht der neue Duft? „In meiner Vorstellung sollte das Parfum nach frischem Ausseer Frühlingsregen zur Narzissenblüte duften. Nicht zu blumig und nicht zu süß, damit es für Frauen und Männer geeignet ist. Das hat Lederhaas wunderbar umgesetzt“, freut sich Grieshofer. Das Parfum ist ab Samstag in der „Manufaktur“ in Bad Aussee und auch online erhältlich – genau rechtzeitig zum Narzissenfest am nächsten Wochenende (28. bis 31. Mai). 

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