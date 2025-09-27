Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger

Was in dem verstörenden Prozess von zu vielen Beteiligten zu oft vergessen wurde: Es handelt sich bei dem Opfer um ein Kind, auch wenn dieses sich älter machte. „Wir reden hier über ein zwölfjähriges Mädchen, das allein aufgrund seiner Jugend leicht einzuschüchtern war und die Handlungen noch gar nicht richtig einschätzen konnte“, sagt Opferanwalt Sascha Flatz. „Es sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass ein zwölfjähriges Kind nicht mit zehn Burschen in einem Zimmer freiwillig Sex hat“, wundert er sich über die Freisprüche. Und mit ihm sehr viele Menschen im ganzen Land.