Kaffee-Ladung nach Spanien spurlos verschwunden

Am Dienstag erhielt eine 36-jährige Bulgarin im Bezirk Innsbruck-Land einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich offenbar als Bankmitarbeiter ausgab. Der Mann behauptete, von ihrem Konto sei bereits ein hoher vierstelliger Eurobetrag abgebucht worden. Um die angebliche Abbuchung zu stornieren, müsse die Frau sofort selbst eine Überweisung in derselben Höhe durchführen.

Tausende Euro überwiesen

Durch die geschickte Gesprächsführung setzte der Täter die Frau massiv unter Druck. Die 36-Jährige glaubte den Angaben und überwies schließlich den geforderten Betrag. Erst später erkannte sie, dass sie Opfer eines perfiden Betrugs geworden war. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.