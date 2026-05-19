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Dreiste Betrügereien

Kaffee-Ladung nach Spanien spurlos verschwunden

Tirol
19.05.2026 18:59
Die Kaffee-Landung sollte von Deutschland nach Spanien gebracht werden (Symbolfoto)
Die Kaffee-Landung sollte von Deutschland nach Spanien gebracht werden (Symbolfoto)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Gleich zwei schwere Betrugsfälle beschäftigen derzeit die Tiroler Polizei: Während eine Frau im Bezirk Innsbruck-Land auf eine raffinierte Telefonmasche hereinfiel und mehrere Tausend Euro verlor, verschwand im Tiroler Unterland eine komplette Kaffee-Ladung im Wert von mehreren Zehntausend Euro spurlos.

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Am Dienstag erhielt eine 36-jährige Bulgarin im Bezirk Innsbruck-Land einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich offenbar als Bankmitarbeiter ausgab. Der Mann behauptete, von ihrem Konto sei bereits ein hoher vierstelliger Eurobetrag abgebucht worden. Um die angebliche Abbuchung zu stornieren, müsse die Frau sofort selbst eine Überweisung in derselben Höhe durchführen.

Tausende Euro überwiesen
Durch die geschickte Gesprächsführung setzte der Täter die Frau massiv unter Druck. Die 36-Jährige glaubte den Angaben und überwies schließlich den geforderten Betrag. Erst später erkannte sie, dass sie Opfer eines perfiden Betrugs geworden war. Der Schaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.

Ware kam in Spanien nie an
Auch im Tiroler Unterland wird derzeit wegen schweren Betrugs ermittelt. Ein Tiroler Speditionsunternehmen hatte vergangene Woche ein Transportunternehmen mit Sitz in Polen mit dem Transport einer Kaffee-Ladung von Deutschland nach Spanien beauftragt. Nachdem die Ware in Deutschland übernommen worden war, kam sie jedoch nie am Zielort in Spanien an.

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Fast 100.000 Euro Schaden
Am Dienstag wurde schließlich Anzeige erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein unbekannter Frächter die komplette Ladung unterschlagen haben. Der Schaden bewegt sich im oberen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Niederndorf hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

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