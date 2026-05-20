Grünes Öko-Herz der Handelslogistik

Bis 2030 wird der Standort zu einem der modernsten Logistikzentren Europas ausgebaut. Rewe investiert dabei in Digitalisierung, Effizienz und nachhaltige Versorgung. Denn künftig werden von hier aus etwa 2500 Standorte von Billa, Bipa und Adeg mit mehr als 20.000 Artikeln beliefert. Besonders wichtig wird dabei die Rückhollogistik. Seit Einführung des Einwegpfandsystems wurden allein 2025 bereits mehr als 380 Millionen Pfandgebinde retourniert. Das neue Sortierzentrum wird diese Mengen künftig deutlich effizienter ins Recycling zurückführen.