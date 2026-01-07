Kult-Fan verhöhnt! Ärger um ÖFB-WM-Gegner Algerien

Algerier ernten heftige Empörung

Umso größer war die Empörung, die dem algerischen Team entgegenschlug, nachdem sich Nationalspieler Mohamed Amoura am Dienstag zu einer provokanten Aktion gegen den Kult-Fan hinreisen gelassen hatte. Nach dem späten Siegtreffer der Algerier baute sich der Kicker vor dem Fan auf, ahmte dessen Pose nach, legte sich dann auf den Boden und tat so, als ob er schlafen würde.