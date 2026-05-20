Zwei skrupellose Raser aus dem Verkehr gezogen

Mit unglaublichen 158 km/h raste ein 59-jähriger Kasache am helllichten Tag über die Südautobahn bei Tribuswinkel in Richtung Wien – erlaubt wären an dieser Stelle lediglich 80 km/h gewesen. Der Lenker ignorierte damit nicht nur die Tempobeschränkung völlig, sondern brachte auch zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer massiv in Gefahr. Nach einer Lasermessung klickten schließlich die Handschellen der Exekutive: Der skrupellose Raser wurde umgehend gestoppt und musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.