Zwei skrupellose Raser aus dem Verkehr gezogen

Zwei extreme Raser sorgten in Niederösterreich für gefährliche Szenen – beide verloren sofort den Führerschein.
Mit unglaublichen 158 km/h raste ein 59-jähriger Kasache am helllichten Tag über die Südautobahn bei Tribuswinkel in Richtung Wien – erlaubt wären an dieser Stelle lediglich 80 km/h gewesen. Der Lenker ignorierte damit nicht nur die Tempobeschränkung völlig, sondern brachte auch zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer massiv in Gefahr. Nach einer Lasermessung klickten schließlich die Handschellen der Exekutive: Der skrupellose Raser wurde umgehend gestoppt und musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.
Auch im Bezirk Lilienfeld sorgte ein Verkehrssünder für Kopfschütteln. Auf der berüchtigten Motorradstrecke „Kalte Kuchl“ donnerte ein 45-jähriger Wiener mit seiner Maschine durch eine 70er-Zone – und das mit unglaublichen 126 km/h. Die Polizei zog den Motorradfahrer schließlich aus dem Verkehr. Auch er verlor sofort seine Lenkerberechtigung.
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