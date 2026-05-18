Gewalt- und Sachdelikte: Jugendbande ausgeforscht

Erste Vorfälle im Dezember 2025

Die ersten Vorfälle ereigneten sich bereits in der Nacht von 12. auf 13. Dezember 2025 vor einem Tanzlokal in St. Marein im Mürztal. „Dabei wurden mehrere Personen ohne ersichtlichen Grund attackiert und teils schwer verletzt. Die Täter schlugen ihre Opfer mit Fäusten und traten auf am Boden liegende Personen ein“, teilt die Polizei in einer Aussendung am Montag mit. An den darauffolgenden Wochenenden kam es zu ähnlichen Vorfällen. In der Nacht auf den 21. Dezember musste ein Opfer schließlich im Krankenhaus behandelt werden, nachdem es vor einem Café in St. Marein schwer verletzt wurde.