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An incredible run

Triumph in Rome! Jannik Sinner makes history

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17.05.2026 05:03
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

As expected, tennis star Jannik Sinner prevailed in the final of the Rome Masters 1000 tournament, meaning he has now won every Masters at least once. The Italian is only the second player after Serbian Novak Djokovic to achieve this “Golden Masters” feat in his career. On Sunday, Sinner defeated Norwegian Casper Ruud 6-4, 6-4. It was the world No. 1’s 34th consecutive Masters 1000 match victory, extending his record. And: 50 years after Adriano Panatta, an Italian has once again triumphed in Rome.

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In Rome, it was Sinner’s first tournament victory; he had previously triumphed in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, and Madrid. However, the 24-year-old did not have an easy time of it; he lost his very first service game and fell behind 0-2. Sinner immediately broke back, though, and subsequently pushed Ruud onto the defensive. His opponent had only one more break point, in the second set when the score was 3-4 in his favor.

Sinner fended it off and then marched unwaveringly to victory after 1 hour and 45 minutes.

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