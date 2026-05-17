Triumph in Rome! Jannik Sinner makes history

In Rome, it was Sinner’s first tournament victory; he had previously triumphed in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, and Madrid. However, the 24-year-old did not have an easy time of it; he lost his very first service game and fell behind 0-2. Sinner immediately broke back, though, and subsequently pushed Ruud onto the defensive. His opponent had only one more break point, in the second set when the score was 3-4 in his favor.