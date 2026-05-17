An incredible run
Triumph in Rome! Jannik Sinner makes history
As expected, tennis star Jannik Sinner prevailed in the final of the Rome Masters 1000 tournament, meaning he has now won every Masters at least once. The Italian is only the second player after Serbian Novak Djokovic to achieve this “Golden Masters” feat in his career. On Sunday, Sinner defeated Norwegian Casper Ruud 6-4, 6-4. It was the world No. 1’s 34th consecutive Masters 1000 match victory, extending his record. And: 50 years after Adriano Panatta, an Italian has once again triumphed in Rome.
In Rome, it was Sinner’s first tournament victory; he had previously triumphed in Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, and Madrid. However, the 24-year-old did not have an easy time of it; he lost his very first service game and fell behind 0-2. Sinner immediately broke back, though, and subsequently pushed Ruud onto the defensive. His opponent had only one more break point, in the second set when the score was 3-4 in his favor.
Sinner fended it off and then marched unwaveringly to victory after 1 hour and 45 minutes.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.