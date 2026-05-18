Ohne Rücksicht auf Verluste Polizei davongerast

Davongerast – auf Radwegen, auch Fußgänger in Gefahr

Er fuhr auf Radwegen gefährdete Fußgängern sowie seine Beifahrerin. Erst im Burgenland gab der junge Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt seinen Fluchtwagen auf – in Neudörfl im Bezirk Mattersburg setzte er die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten erwischten ihn, als er sich hinter einem Bus versteckte. Die Polizei ersucht nun bislang unbekannte Opfer, sich im Rahmen einer Anzeige zu melden: 059 133-3391, Polizei Wiener Neustadt.