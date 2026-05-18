Ohne Rücksicht auf Verluste Polizei davongerast

Eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 21-jähriger Autolenker – und das ohne gültige Lenkerberechtigung. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd überschritt der Bursche mehrmals die „rote Gefahrenline“, nun sucht die Polizei nach Zeugen bzw. Opfern im Rahmen einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.
Der Jugendliche wollte sich einer Verkehrskontrolle in Wiener Neustadt entziehen und drehte vor dem Rotlicht der Beamten um, die sofort die Verfolgung aufnahmen. Scheinbar ohne „Rücksicht auf Verluste“ beging der Flüchtende zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen und startete riskante Überholmanöver.
Davongerast – auf Radwegen, auch Fußgänger in Gefahr
Er fuhr auf Radwegen gefährdete Fußgängern sowie seine Beifahrerin. Erst im Burgenland gab der junge Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt seinen Fluchtwagen auf – in Neudörfl im Bezirk Mattersburg setzte er die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten erwischten ihn, als er sich hinter einem Bus versteckte. Die Polizei ersucht nun bislang unbekannte Opfer, sich im Rahmen einer Anzeige zu melden: 059 133-3391, Polizei Wiener Neustadt.
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