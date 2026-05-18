Ein neues Netzwerk für frische Ideen und Impulse

Richtige Zusammenarbeit entscheidend

Damit dies auch gelingt, soll aus einem „Nebeneinander“ Zusammenarbeit entstehen. Unternehmen sollen künftig schneller die richtigen Partner finden, Impulse von außen nutzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. „Osttirol bringt viele Stärken mit – von guten Betrieben bis hin zu engagierten Bildungseinrichtungen. Mit ,Open Osttirol’ wollen wir diese Kräfte besser verbinden“, ist auch Innos-Geschäftsführerin Barbara Hassler überzeugt.