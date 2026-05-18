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„Open Osttirol“

Ein neues Netzwerk für frische Ideen und Impulse

Tirol
18.05.2026 16:00
Die Initiatoren: LR Mario Gerber, Innos-Chefin Barbara Hassler und Markus Trost (Industrie 4.0 ...
Die Initiatoren: LR Mario Gerber, Innos-Chefin Barbara Hassler und Markus Trost (Industrie 4.0 Osttirol) (v. li.).(Bild: Innos/Brunner Images)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Um Innovationen in Osttirol zu fördern, sollen Institutionen zukünftig noch enger zusammenrücken. Die Verantwortlichen sehen dabei große Chancen für die gesamte Region.

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Wie bleibt eine Region innovativ, wenn Fachkräfte fehlen und Märkte sich grundlegend verändern? Dieser Frage gehen in den kommenden drei Jahren gleich mehrere Institutionen in Osttirol auf den Grund. Hinter dieser Frage steckt ein neues Innovationsnetzwerk „Open Osttirol“. Das klare Ziel ist, Betriebe, Bildung, Forschung und Gesellschaft enger zusammenzubringen und Innovation in der Region gezielt voranzutreiben.

Initiiert wird dies vom Arge-Innovationsnetzwerk Osttirol unter der Führung der Innos GmbH, die mit dem Verein Industrie 4.0 Osttirol sowie dem Campus Isel gemeinsam an einem Strang ziehen.

Zitat Icon

Open Osttirol kann die Innovationskraft der Region weiter stärken und die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre langfristig absichern.

Wirtschaftslandesrat Mario Gerber

Bild: Johanna Birbaumer

Auch Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) ist vom Potenzial des Projektes überzeugt: „Open Osttirol kann die Innovationskraft der Region weiter stärken und die positive wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre langfristig absichern.“

Zitat Icon

Osttirol bringt viele Stärken mit – von guten Betrieben bis hin zu engagierten Bildungseinrichtungen.

Innos-Geschäftsführerin Barbara Hassler

Richtige Zusammenarbeit entscheidend
Damit dies auch gelingt, soll aus einem „Nebeneinander“ Zusammenarbeit entstehen. Unternehmen sollen künftig schneller die richtigen Partner finden, Impulse von außen nutzen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. „Osttirol bringt viele Stärken mit – von guten Betrieben bis hin zu engagierten Bildungseinrichtungen. Mit ,Open Osttirol’ wollen wir diese Kräfte besser verbinden“, ist auch Innos-Geschäftsführerin Barbara Hassler überzeugt.

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