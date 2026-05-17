The ink is dry
It’s official: Xabi Alonso has a new club!
Xabi Alonso is set to become the new manager of English Premier League club Chelsea. As the “Blues” announced on Sunday, the 44-year-old Spaniard signed a contract through 2030.
The London club, which missed out on the Champions League and lost Saturday’s FA Cup final to Manchester City, parted ways with coach Liam Rosenior just over three weeks ago. Alonso most recently worked at Real Madrid but was released by the “Royals” after only six months.
“There is great talent in the squad, and this football club has enormous potential. It will be a great honor for me to lead it. Now the focus is on hard work, building the right culture, and winning titles,” said Alonso, who won the domestic double in Germany with Bayer Leverkusen during the 2023–2024 season.
Also a topic in Liverpool
In recent months, Alonso had also been repeatedly linked with his former club, Liverpool. However, signs are mounting at the “Reds” that they plan to move forward with Dutchman Arne Slot.
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