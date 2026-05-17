Senioren-Paar kracht mit Pkw am Plansee gegen Baum

Ereignet hat sich der Unfall am frühen Nachmittag. Der 77-jährige Einheimische, der in Begleitung seiner deutschen Lebensgefährtin (64) war, fuhr mit seinem Auto auf der L255 Planseestraße von Deutschland kommend in Richtung Reutte. In einer leichten Linkskurve habe er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren.