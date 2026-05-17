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Ins Schleudern geraten

Senioren-Paar kracht mit Pkw am Plansee gegen Baum

Tirol
17.05.2026 10:15
Auf der Planseestraße (im Hintergrund) ereignete sich der Unfall (Archivbild).
Auf der Planseestraße (im Hintergrund) ereignete sich der Unfall (Archivbild).(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am Samstag auf der Planseestraße im Tiroler Außerfern: Das Auto eines Senioren-Paars geriet in einer Kurve ins Schleudern, krachte dann gegen einen Baum und wurde schlussendlich wieder zurück auf die Fahrbahn katapultiert. Die verletzte Frau musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Ereignet hat sich der Unfall am frühen Nachmittag. Der 77-jährige Einheimische, der in Begleitung seiner deutschen Lebensgefährtin (64) war, fuhr mit seinem Auto auf der L255 Planseestraße von Deutschland kommend in Richtung Reutte. In einer leichten Linkskurve habe er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren.

Frau mit Rettung ins Krankenhaus
Der Pkw kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und wurde schlussendlich wieder auf die Straße zurückgeschleudert. „Während der Lenker unverletzt blieb, musste die Beifahrerin durch den verständigten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert werden“, berichtete die Polizei.

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Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Neben Rettung und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr Breitenwang im Einsatz.

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