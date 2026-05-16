Mit Messer und Sturmhaube Modegeschäft ausgeraubt

Bange Momente erlebte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts am 15. Mai gegen 12.20 Uhr in Gerasdorf bei Wien im Bezirk Korneuburg. Ein bisher unbekannter Täter mit schwarzer Sturmhaube kam mit einem Messer bewaffnet in das Geschäftslokal und bedrohte damit die Kassierin.
Rasch machte der Räuber über die Kassa her und nahm das Bargeld an sich. Er flüchtete aus dem Laden in eine unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt, es waren zu dem Zeitpunkt auch keine Kunden anwesend.
Polizei bittet um Hinweise
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Beobachtungen zu melden: „Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden können, bitte an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 059133-30-3333“, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.
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