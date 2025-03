184 Dienstwohnungen in Lanserhofsiedlung fertig

Paradebeispiel für Nachverdichtung

Das Wohnquartier für die Mitarbeiter der Landeskliniken mit ursprünglich 368 Einheiten wird bis 2029 in vier Bauphasen auf 568 erweitert. Es bleiben trotzdem noch großzügige Freiflächen. Der neue Gswb-Chef Ferdinand Hochleitner sieht das Quartier als Paradebeispiel für Nachverdichtung. Über die Kritik rund um seine Bestellung will er nicht mehr sprechen: „Ich bin gut angekommen und werde die Gswb wieder aus den negativen Schlagzeilen bringen.“ Eines der zentralen Themen sei für ihn die Kundenzufriedenheit, dazu laufe gerade eine Onlinebefragung, so Hochleitner. Er glaubt daran, dass die Werte sich verbessern werden.