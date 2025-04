Wohnprojekt am Seekreisel steuert in klare Zukunft

Es ist eine besondere Strahlkraft, die von der Anlage ausgehen soll. Freilich vor allem bei Sonne – aber auch in Bezug auf viele andere Faktoren: Ob der „Sonnenweiher“ in Grafenwörth all das hält, was nach der Übernahme der Anlage durch die NÖ Versicherung (NV) beworben wird – die „Krone“ hat sich ein Bild gemacht.