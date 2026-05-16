Heimatkrimi-Autorin veröffentlicht drittes Werk

Es bleibt nicht bei einer Leiche

Es ist nicht Anna Wagners erster Mordfall. Die Hauptfigur in Pia Walas Romanen hat schon in „Kalte Spuren“ und „Schöner Schein“ ihr Gespür für mysteriöse Fälle bewiesen. Doch die Leiche am Kamp-Ufer ist anders. Anna, die auch lange bei der Polizei gewesen war erkannte sofort: „Das hier ist Absicht!“ Jemand hat die Tote liebevoll in der idyllischen Landschaft drapiert“, spricht sie ihre Gedanken am Anfang des Romans aus. Als kurz darauf ein weiteres Opfer gefunden wird, steht fest: Jemand tötet gezielt. Die Angst in der kleinen Waldviertler Gemeinde wächst, die Ermittlungen beginnen, und plötzlich wird der Fall sehr persönlich für Anna.