Heimatkrimi-Autorin veröffentlicht drittes Werk

Sonnenschein, Semmeln und eine Leiche am Ufer: Im dritten Roman von Autorin Pia Wala wird die Gemeinde Gars am Kamp von einem mysteriösen Mordfall erschüttert.
Endlich ist etwas Ruhe eingekehrt in Anna Wagners Bäcker-Leben im Waldviertel. Sie hat es geschafft, der alten Bäckerei ihrer Tante in Eggenburg wieder neuen Glanz zu verleihen. Auch ihre neue Beziehung zu Jonathan verläuft harmonisch. Einem kurzen Kur-Aufenthalt in Gars am Kamp steht also nichts mehr im Weg! Bei einem entspannten Frühlings-Spaziergang am Flussufer stolpert sie plötzlich über die Leiche einer jungen Frau.
Es bleibt nicht bei einer Leiche
Es ist nicht Anna Wagners erster Mordfall. Die Hauptfigur in Pia Walas Romanen hat schon in „Kalte Spuren“ und „Schöner Schein“ ihr Gespür für mysteriöse Fälle bewiesen. Doch die Leiche am Kamp-Ufer ist anders. Anna, die auch lange bei der Polizei gewesen war erkannte sofort: „Das hier ist Absicht!“ Jemand hat die Tote liebevoll in der idyllischen Landschaft drapiert“, spricht sie ihre Gedanken am Anfang des Romans aus. Als kurz darauf ein weiteres Opfer gefunden wird, steht fest: Jemand tötet gezielt. Die Angst in der kleinen Waldviertler Gemeinde wächst, die Ermittlungen beginnen, und plötzlich wird der Fall sehr persönlich für Anna.
Autorin vom Waldviertel inspiriert
„Stille Wasser“ ist bereits der dritte Roman von Autorin Pia Wala, die 1993 in Wien geboren ist. Nach ihrem Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft zog es die Literatin nach Niederösterreich, ähnlich wie ihre Protagonisin im Debütroman. Die „Wahl-Waldviertlerin“ wohnt selbst in Eggenburg, und liebt es, die Region in ihren Geschichten zu verwurzeln. Seien es neugierige Nachbarn, der gute alte Dorftratsch oder eine düstere Vergangenheit im Ort...
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