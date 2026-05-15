“I’m ashamed”

Drunk Driving: FPÖ Lawmaker Loses His License

Nachrichten
15.05.2026 14:10
FPÖ agriculture spokesperson Peter Schmiedlechner at a 2024 demonstration in Vienna
Porträt von krone.at
Von krone.at

Controversy surrounds FPÖ National Council member Peter Schmiedlechner: The 43-year-old was pulled over by police. He had gotten behind the wheel of his car while intoxicated. And this wasn’t the first time...

The FPÖ’s agriculture spokesperson has now lost his driver’s license. “I am fully aware of the stupidity of my misconduct and I deeply regret it,” the Lower Austrian farmer confirmed in a statement. 

“Just consequence”
“Losing my driver’s license is the just consequence and punishment for my actions, for which I am deeply ashamed. I would like to sincerely apologize to everyone! I am very sorry,” the 43-year-old said.

FPÖ agriculture spokesperson Peter Schmiedlechner at a 2024 demonstration in Vienna
FPÖ agriculture spokesperson Peter Schmiedlechner at a 2024 demonstration in Vienna(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

First DUI twelve years ago
The lawmaker had to surrender his driver’s license back in 2014 following a DUI. “That first mistake was over twelve years ago and occurred before I became a member of parliament. Of course, it won’t happen again,” the Freedom Party member stated.

Schmiedlechner has been a member of the National Council since November 9, 2017. A native of Salzburg, he worked on his parents’ farm in Oberalm starting in 2000. In 2003, he took over a farm in Lichtenegg, Lower Austria. Since then, he has been a full-time farmer. Since 2025, he has also served as a council member of the Lower Austrian Chamber of Agriculture.

SPÖ Calls for Resignation
For SPÖ Federal Executive Director Klaus Seltenheim, Schmiedlechner is “unacceptable as a member of the National Council” following his latest DUI. FPÖ Federal Party Leader Herbert Kickl must “take action and immediately ensure that Schmiedlechner resigns his seat,” demanded the SPÖ party leader.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

