“I’m ashamed”
Drunk Driving: FPÖ Lawmaker Loses His License
Controversy surrounds FPÖ National Council member Peter Schmiedlechner: The 43-year-old was pulled over by police. He had gotten behind the wheel of his car while intoxicated. And this wasn’t the first time...
The FPÖ’s agriculture spokesperson has now lost his driver’s license. “I am fully aware of the stupidity of my misconduct and I deeply regret it,” the Lower Austrian farmer confirmed in a statement.
“Just consequence”
“Losing my driver’s license is the just consequence and punishment for my actions, for which I am deeply ashamed. I would like to sincerely apologize to everyone! I am very sorry,” the 43-year-old said.
I am fully aware of the foolishness of my misconduct and I deeply regret it.
Peter Schmiedlechner, Abgeordneter zum Nationalrat (FPÖ)
First DUI twelve years ago
The lawmaker had to surrender his driver’s license back in 2014 following a DUI. “That first mistake was over twelve years ago and occurred before I became a member of parliament. Of course, it won’t happen again,” the Freedom Party member stated.
Schmiedlechner has been a member of the National Council since November 9, 2017. A native of Salzburg, he worked on his parents’ farm in Oberalm starting in 2000. In 2003, he took over a farm in Lichtenegg, Lower Austria. Since then, he has been a full-time farmer. Since 2025, he has also served as a council member of the Lower Austrian Chamber of Agriculture.
SPÖ Calls for Resignation
For SPÖ Federal Executive Director Klaus Seltenheim, Schmiedlechner is “unacceptable as a member of the National Council” following his latest DUI. FPÖ Federal Party Leader Herbert Kickl must “take action and immediately ensure that Schmiedlechner resigns his seat,” demanded the SPÖ party leader.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.