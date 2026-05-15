Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahlkampf in Graz

Grüne präsentieren Plakate und sehen Duell mit ÖVP

Steiermark
15.05.2026 15:35
Judith Schwentner und Timon Scheuer präsentierten die Wahlplakate am Lendplatz.
Judith Schwentner und Timon Scheuer präsentierten die Wahlplakate am Lendplatz.(Bild: Noah Bonevie)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ihre (kleinen) Wahlplakate haben die Grazer Grünen mit Vizebürgermeisterin Judith Schwentner an der Spitze präsentiert. Der zentrale Slogan „Grün macht Graz“ ist Programm. Die Partei sieht eine Richtungsentscheidung im Duell mit der ÖVP. 

0 Kommentare

Wenig überraschend mit viel Grün als Thema haben Grünen-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und der Grazer Parteigeschäftsführer Timon Scheuer ihre erste Welle der Plakate zur Graz-Wahl am 28. Juni präsentiert. „Spürbar grüner“, „Spürbar lebendiger“, „Spürbar vorwärts“ oder „Grün macht Graz“ lauten unter anderem die Slogans in Bezug auf neu gestalteten Grünraum und Öffis.

Die Plakate werden ab 22. Mai auf Dreieckständern und den sogenannten Citylights zu sehen sein, insgesamt 400, so Scheuer. Laut Schwentner stünden die Sujets für Erreichtes bei der grüneren Gestaltung der Stadt und für die Fortschritte beim Ausbau der Öffis, darunter vor allem die Inbetriebnahme der neuen Neutorlinie, einer Straßenbahnstrecke zur Innenstadtentflechtung. In den nächsten Jahren wolle man die Linien 2 und 8 auf den Weg bringen. „Wir werden weiterhin unsere Verkehrspolitik verfolgen“, sagte Schwentner. Es gehe dabei um neue Tramgarnituren und Busse, neue Parks, die Neugestaltung des Griesplatzes und den Kampf gegen Hitzeinseln in der Stadt, im ganzen Stadtgebiet.

Lesen Sie auch:
Laut Umfragen könnte der Platz zwei bei der Grazer Gemeinderatswahl für Judith Schwentner ...
Grüne Kampfansage
Schwentner zu Graz-Wahl: „Platz zwei ist möglich“
18.04.2026
Wahlkampf in Graz
Vize Judith Schwenter: „Das ist erst die Halbzeit“
10.04.2026

Man habe das Pflanzen von mindestens einem Baum jeden Tag versprochen, so wurden über 3300 neue Bäume gesetzt, dazu zahlreiche Plätze umgestaltet und dort, wo Pflanzungen nicht möglich waren, Baum- und Pflanzentröge aufgestellt. Künftig peile man das Pflanzen von drei neuen Bäumen pro Tag an.

„Mit der ÖVP ins graue Betonzeitalter“
„Die Wahl ist auch eine Richtungsentscheidung“, sagte Schwentner. „Mit der ÖVP zurück ins graue Betonzeitalter oder eine grüne Zukunft für die Stadt – mit uns gibt es keine Luftschlösser oder unrealistische Wahlversprechen“, so die Grünen-Spitzenkandidatin, die den zweiten Platz bei der Gemeinderatswahl erreichen möchte.

Der Wahlkampfauftakt soll am Mittwoch, 20. Mai, ab 17 Uhr in der Kaiserfeldgasse stattfinden. Laut Scheuer verzichte man auf große Plakate im Stadtbild, in der zweiten Welle werden es ebenfalls kleinere Plakate auf Dreiecksständern und bei den Citylights sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.05.2026 15:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
158.692 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.482 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
147.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1693 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
771 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Außenpolitik
Trump kuscht, Xi droht den USA mit Kriegsmetapher
561 mal kommentiert
Es ist der erste Besuch Trumps in China seit fast einem Jahrzehnt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf