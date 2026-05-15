Grüne präsentieren Plakate und sehen Duell mit ÖVP

Die Plakate werden ab 22. Mai auf Dreieckständern und den sogenannten Citylights zu sehen sein, insgesamt 400, so Scheuer. Laut Schwentner stünden die Sujets für Erreichtes bei der grüneren Gestaltung der Stadt und für die Fortschritte beim Ausbau der Öffis, darunter vor allem die Inbetriebnahme der neuen Neutorlinie, einer Straßenbahnstrecke zur Innenstadtentflechtung. In den nächsten Jahren wolle man die Linien 2 und 8 auf den Weg bringen. „Wir werden weiterhin unsere Verkehrspolitik verfolgen“, sagte Schwentner. Es gehe dabei um neue Tramgarnituren und Busse, neue Parks, die Neugestaltung des Griesplatzes und den Kampf gegen Hitzeinseln in der Stadt, im ganzen Stadtgebiet.