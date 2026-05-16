Urlaubstraum: Vom weiten Land an den weiten Strand

Mittelmeer ist Urlaubsziel Nummer 1

Favoriten bei den Buchungen sind heuer die Strände rund um das Mittelmeer. „Besonders gefragt sind Griechenland, Spanien, die Türkei, Zypern, Ägypten sowie Italien und Kroatien“, erklärt Klamecker. Wobei sie und ihre Kollegen ein stärkeres Kostenbewusstsein der Kunden bei der Reiseplanung bemerken. Das zeigt sich auch bei der Wahl des Verkehrsmittels: „Besonders gefragt sind heuer auch Badefahrten mit dem Bus in den sonnigen Süden.“