Urlaubstraum: Vom weiten Land an den weiten Strand

Die Vorfreunde wächst. Auch wenn das Wetter derzeit nicht allzu sommerlich ist, schweifen die Gedanken bereits in die Urlaubsgefilde. Wohin zieht es die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher heuer?
Wer im Sommer verreisen will, aber noch nicht gebucht hat, sollte sich sputen. Denn die globalen Krisen scheinen das Fernweh der Landsleute kaum gedämpft zu haben. „Das Reisen ist ein zentraler Erholungsfaktor für die Niederösterreicher geblieben“, zieht Martina Klamecker, Obfrau der mehr als 240 Reisebüros im weiten Land, eine erste Bilanz über die aktuellen Urlaubstrends.
Mittelmeer ist Urlaubsziel Nummer 1
Favoriten bei den Buchungen sind heuer die Strände rund um das Mittelmeer. „Besonders gefragt sind Griechenland, Spanien, die Türkei, Zypern, Ägypten sowie Italien und Kroatien“, erklärt Klamecker. Wobei sie und ihre Kollegen ein stärkeres Kostenbewusstsein der Kunden bei der Reiseplanung bemerken. Das zeigt sich auch bei der Wahl des Verkehrsmittels: „Besonders gefragt sind heuer auch Badefahrten mit dem Bus in den sonnigen Süden.“
Österreich oder in die Ferne?
Aber die Reise muss für Niederösterreicher nicht unbedingt ins Ausland gehen – beliebt ist aktuell vor allem das Salzkammergut. „Wobei für Urlaube in Österreich meist Kurzaufenthalte gebucht werden“, so Klamecker. Wen es indes in die Ferne zieht, der wählt heuer bevorzugt Thailand oder Mauritius als Ziel, wie die Reiseexpertin berichtet.
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