Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Ein Start-up aus den USA will den Weltraumtourismus auf ein neues Level heben. Das Unternehmen GRU Space hat jetzt Pläne für ein Hotel auf dem Mond vorgestellt.
Der Preis für einen Aufenthalt in dem Hotel liegen bei mehreren Millionen Dollar. Das aufblasbare Bauwerk soll mehrtägige Aufenthalte ermöglichen. Mit dem Projekt möchte das Unternehmen eine dauerhafte Besiedlung des Erdtrabanten anstoßen.
Hotel soll 2032 in Betrieb gehen
Das erste Hotel auf dem Mond soll 2032 in Betrieb genommen. Die auf der Erde gebaute und mit einem Schwerlandungsfahrzeug transportierte aufblasbare Struktur bietet Platz für bis zu vier Gäste für mehrtägige Aufenthalte.
Laut Angaben von GRU Space ist das Hotel für eine Betriebsdauer von zehn Jahren ausgelegt. Es biete Ausblicke auf die Mondlandschaft und die Erde sowie geplante Erlebnisse wie Mondspaziergänge, Autofahren, Golfen und andere Aktivitäten auf der Mondoberfläche, heißt es auf der Website des Start-ups.
