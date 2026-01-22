US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond

Laut Angaben von GRU Space ist das Hotel für eine Betriebsdauer von zehn Jahren ausgelegt. Es biete Ausblicke auf die Mondlandschaft und die Erde sowie geplante Erlebnisse wie Mondspaziergänge, Autofahren, Golfen und andere Aktivitäten auf der Mondoberfläche, heißt es auf der Website des Start-ups.